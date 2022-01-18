Военная авантюра Украины против Донбасса может обернуться вхождением ополчения в Киев

Если украинские власти послушают своих западных коллег и развяжут войну с Донбассом, то она закончится в Киеве. С таким заявлением выступил лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель, журналист и декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.
По словам эксперта, в свете последних событий многие его знакомые из Украины спрашивают, к чему стоит готовиться в ближайшее время. Юрий Кот ответил, что ситуация очень напряженная, поскольку США и Великобритания планируют нападение на Донбасс или ряженую провокацию с целью развязать войну. По его словам, об этом свидетельствует следующие факты: в украинских СМИ идет постоянное нагнетание, в стране формируются силы сопротивления, а в городах проводятся военные учения с включением серен тревоги. Кроме того, в Киев прилетел глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, а также в ближайшее время планируется визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.
Юрий Кот заявил, что такое развитие событий не станет для Донбасса сюрпризом, кроме того, за восемь лет войны с регулярной армией Украины дончане и луганчане научились воевать. По его мнению, перед Вооруженными силами Донбасса стоит вопрос не в том, чтобы отбить атаки, а в том, чтобы перейти в контрнаступление.
«Так вот, на вопрос «Что делать?» я советую своим друзьям готовиться присоединяться к силам ополчения, чтобы вместе навести порядок на своей земле. Это прежде всего касается исторической Новороссии. Возможно, и Киева, если будут встречать ополчение с цветами», — указал он.
Специалист также посоветовал гражданам Украины сделать все, чтобы остановить киевские власти от развязывания войны, иначе это печально закончится. Кроме того, как отметил Юрий Кот, если из Донбасса выйдут отделения, то в Киев придет уже целая армия, поскольку к ополчению ДНР и ЛНР будут присоединяться жители других областей Украины.
«Потому хочется передать всем моим украинским знакомым, от друзей до врагов: главное, что вы можете сегодня сделать ради мира в домах ваших детей — остановите войну. Матери и отцы, не пускайте детей на нее. Жены — мужей. Дети — отцов. Сестры — братьев! Каждая пролитая капля крови людей Донбасса отольется его убийцам реками крови... Ополчение от контрнаступления никто останавливать не будет. Имейте в виду... Из Донецка с Луганском выйдут отделения, а в Киев придут армии», — написал Юрий Кот на своей странице в Facebook.
Украина «наняла» газету The New York Times (NYT) для продвижения своих «информационных бомб». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.