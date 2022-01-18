Военная авантюра Украины против Донбасса может обернуться вхождением ополчения в Киев

Если украинские власти послушают своих западных коллег и развяжут войну с Донбассом, то она закончится в Киеве. С таким заявлением выступил лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель, журналист и декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

По словам эксперта, в свете последних событий многие его знакомые из Украины спрашивают, к чему стоит готовиться в ближайшее время. Юрий Кот ответил, что ситуация очень напряженная, поскольку США и Великобритания планируют нападение на Донбасс или ряженую провокацию с целью развязать войну. По его словам, об этом свидетельствует следующие факты: в украинских СМИ идет постоянное нагнетание, в стране формируются силы сопротивления, а в городах проводятся военные учения с включением серен тревоги. Кроме того, в Киев прилетел глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, а также в ближайшее время планируется визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.

Юрий Кот заявил, что такое развитие событий не станет для Донбасса сюрпризом, кроме того, за восемь лет войны с регулярной армией Украины дончане и луганчане научились воевать. По его мнению, перед Вооруженными силами Донбасса стоит вопрос не в том, чтобы отбить атаки, а в том, чтобы перейти в контрнаступление.

«Так вот, на вопрос «Что делать?» я советую своим друзьям готовиться присоединяться к силам ополчения, чтобы вместе навести порядок на своей земле. Это прежде всего касается исторической Новороссии. Возможно, и Киева, если будут встречать ополчение с цветами», — указал он.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Специалист также посоветовал гражданам Украины сделать все, чтобы остановить киевские власти от развязывания войны, иначе это печально закончится. Кроме того, как отметил Юрий Кот, если из Донбасса выйдут отделения, то в Киев придет уже целая армия, поскольку к ополчению ДНР и ЛНР будут присоединяться жители других областей Украины.

«Потому хочется передать всем моим украинским знакомым, от друзей до врагов: главное, что вы можете сегодня сделать ради мира в домах ваших детей — остановите войну. Матери и отцы, не пускайте детей на нее. Жены — мужей. Дети — отцов. Сестры — братьев! Каждая пролитая капля крови людей Донбасса отольется его убийцам реками крови... Ополчение от контрнаступления никто останавливать не будет. Имейте в виду... Из Донецка с Луганском выйдут отделения, а в Киев придут армии», — написал Юрий Кот на своей странице в Facebook.

Украина «наняла» газету The New York Times (NYT) для продвижения своих «информационных бомб». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.