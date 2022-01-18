Политолог Коктыш оценил отчаянную попытку Столтенберга спасти НАТО за счет Белоруссии

Брюссель, 18 января. Генсек НАТО затеял собственную игру на «восточном фронте», провоцируя большую войну для спасения своей организации.

Поэтому сейчас и обостряется ситуация вокруг Белоруссии. Причем сразу с двух направлений — Польша и Литва сосредоточили у белорусской границы больше 30 тысяч военнослужащих, а Украина вывела в приграничные районы группировку численностью примерно в 10 военнослужащих. С украинской стороны при этом к границам стянуты в основном боевики националистических батальонов.

О враждебных манипуляциях соседей на днях сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, после чего анонсировал проведение масштабных учений с Россией на западном и южном направлении с отработкой реакции на агрессию со стороны Украины, Польши и Прибалтики.

Сообщения о концентрации войск у границ Белоруссии в беседе с журналистом канала «Sputnik на русском» попытался объяснить политолог Кирилл Коктыш, отметив, что в данной ситуации маневры недружелюбных соседей могут координироваться не из США. Сейчас обострение в Восточной Европе выгодно, возможно, только высшему европейскому руководству НАТО. Вашингтон в свою очередь вряд ли будет лезть на рожон на фоне ультиматума России.

Федеральное агентство новостей /

«И правда снаряды ложатся все ближе и ближе. Здесь с одной стороны НАТО понимает, и в первую очередь тот же Йенс Столтенберг прекрасно понимает, что Европа становится для Соединенных Штатов более или менее провинцией. Объективно с точки зрения чиновничьей логики именно ему выгодно, чтобы ситуация обострилась, чтобы США вынуждены были сохранять значимые силы и ресурсы и, собственно говоря, сохранять значимость НАТО как организации. Напомню, что единственная цель этой структуры — это противостояние СССР, ну а сейчас бывшим советским республикам. Сейчас эта цель максимально размылась и Столтенберг отчаянно пытается спасти НАТО за счет Белоруссии, то есть за счет войны с Белоруссией», — предположил политический эксперт.

Эксперт подчеркнул, что не стоит недооценивать угрозы со стороны НАТО, по крайней мере в плане провокации большого конфликта в Европе. Несмотря на то, что работа этой организации максимально усложняется непростыми бюрократическими механизмами, это все же оружие, которое может в любой момент выстрелить. Политолог также обратил внимание и на печально низкий уровень политической компетентности нынешних европейских чиновников, не идущих ни в какое сравнение со своими предшественниками времен холодной войны. Непрофессионализм этого чиновничьего класса, зачастую граничащий с абсурдом, только повышает угрозу, особенно, если в агрессивные планы вмешаны столь же нестабильные политики из Украины. Усугубляет ситуацию и тот факт, что Столтенберг и другие функционеры НАТО сражаются в буквальном смысле за свое существование, что повышает уровень опасности всего происходящего.

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