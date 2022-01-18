Фигуристка Алина Загитова спровоцировала слухи о романе с TikTok-блогером Даней Милохиным

Москва, 18 января. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, российская фигуристка и телеведущая Алина Загитова провела вечер в компании блогера и музыканта Дани Милохина, чем спровоцировали слухи о своем романе со звездой TikTok.

Загитова и Милохин вместе снимались в «Ледниковом периоде», но в разных качествах: блогер являлся участником проекта, выступая в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой, а Загитова была соведущей шоу.

Милохину с самого начала сезона начали приписывать роман с Медведевой — слух, который партнеры по ледовому шоу и сами регулярно подпитывали взаимными знаками внимания в социальных сетях. Теперь же в романе с блогером заподозрили Загитову, которая провела с Милохиным вечер на дне рождения общих друзей: коллег блогера по Dream Team House Насти Рыжик и Влада Левски. Фото с вечера появились в Instagram-аккаунте фигуристки.

«Этот вечер я провела в дружеской и позитивной компании Dream Team House, познакомилась с замечательными людьми и могу сказать, давно я так не отрывалась!» — подписала Загитова свою публикацию.

Pr Scr instagram.com / @mokhsennoruzi

«Пошла жара...»; «Отбила Милохина у Жени?»; «Ты с ним роман закрутила?» — отреагировали на пост Загитовой в комментариях.

Фигуристка Алина Загитова и раньше становилась героиней сплетен о романе с блогером Даней Милохиным. Последний такой инцидент произошел совсем недавно, 11 января, когда спортсменку заметили на видео с исполнителем песни «Выдыхаю боль».