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Фигуристка Алина Загитова спровоцировала слухи о романе с TikTok-блогером Даней Милохиным

Шоу-бизнес
Фигуристка Алина Загитова спровоцировала слухи о романе с TikTok-блогером Даней Милохиным
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 18 января. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, российская фигуристка и телеведущая Алина Загитова провела вечер в компании блогера и музыканта Дани Милохина, чем спровоцировали слухи о своем романе со звездой TikTok.

Загитова и Милохин вместе снимались в «Ледниковом периоде», но в разных качествах: блогер являлся участником проекта, выступая в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой, а Загитова была соведущей шоу.

Милохину с самого начала сезона начали приписывать роман с Медведевой — слух, который партнеры по ледовому шоу и сами регулярно подпитывали взаимными знаками внимания в социальных сетях. Теперь же в романе с блогером заподозрили Загитову, которая провела с Милохиным вечер на дне рождения общих друзей: коллег блогера по Dream Team House Насти Рыжик и Влада Левски. Фото с вечера появились в Instagram-аккаунте фигуристки.

«Этот вечер я провела в дружеской и позитивной компании Dream Team House, познакомилась с замечательными людьми и могу сказать, давно я так не отрывалась!» — подписала Загитова свою публикацию.

Фигуристка Алина Загитова спровоцировала слухи о романе с TikTok-блогером Даней Милохиным
Pr Scr instagram.com / @mokhsennoruzi

«Пошла жара...»;

«Отбила Милохина у Жени?»;

«Ты с ним роман закрутила?» — отреагировали на пост Загитовой в комментариях.

Фигуристка Алина Загитова и раньше становилась героиней сплетен о романе с блогером Даней Милохиным. Последний такой инцидент произошел совсем недавно, 11 января, когда спортсменку заметили на видео с исполнителем песни «Выдыхаю боль».

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Все новости / Шоу-бизнес / Фигуристка Алина Загитова спровоцировала слухи о романе с TikTok-блогером Даней Милохиным
блогер загитова Милохин
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