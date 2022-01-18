Польша попросила НАТО увеличить активность в регионе в ответ на учения ВС РФ и Белоруссии

Варшава, 18 января. Польша просит Североатлантический альянс регулярно проводить военные маневры на территории страны в ответ на белорусско-российские учения, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

Отметим, что 18 января первые подразделения ВС РФ прибыли в Белоруссию в рамках внезапной проверки сил и средств реагирования Союзного государства. Белорусские и российские военные также будут проводить с 10 по 20 февраля совместные учения «Союзная решимость». Солох заявил, что подобные маневры заставляют страну просить НАТО о наращивании военной активности в регионе.

«В разговорах с нашими союзниками по НАТО мы очень большой нажим делаем на то, чтобы в свою очередь политика наших союзнических учений была продолжена», — сказал он.

Ранее эксперты заявили, что реакция РФ и Белоруссии на провокационные действия в приграничных регионах напугала страны Прибалтики. Подчеркивается, что больше остальных стала нервничать Польша, передает «Царьград».