Пекин, 18 января. Россия нашла эффективный способ одолеть США в стратегическом противостоянии, вооружившись старой военной хитростью, пишет Sina.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на эскалацию напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Ситуация усугубляется маневрами американских боевых кораблей у российских рубежей. Москва уже дала понять, что игнорировать провокации не намерена.

Так, вблизи Гавайских островов ранее было замечено российское разведывательное судно «Карелия». Корабль выполнял маневры в районе проведения сверхсекретных операций ВМС США, и этот факт серьезно напугал Пентагон. Аналитики Sina, в свою очередь, раскрыли секрет успеха гавайского маневра ВМФ РФ. По их мнению, президент России Владимир Путин воспользовался старой военной хитростью.

Федеральное агентство новостей /

«Путин в критический момент позаимствовал трюк из китайского военного искусства», — говорится в публикации.

Речь идет о стратагеме, которая гласит: «Чтобы поймать вора, сначала нужно захватить короля». Это означает, что ВМФ РФ решили максимально близко подойти к Соединенным Штатам, чтобы выявить их страхи и слабые места.

Ранее госкомиссия рекомендовала принять на вооружение российского флота гиперзвуковую ракету «Циркон». На этом фоне, как сообщает «Царьград», в США решили более агрессивно действовать против российских кораблей.