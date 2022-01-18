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Компания «Молдовагаз» объяснила задержку в авансовом платеже «Газпрому»

Экономика
Компания «Молдовагаз» объяснила задержку в авансовом платеже «Газпрому»
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 18 января. «Молдовагаз» уже перевела российскому «Газпрому» треть авансового платежа за поставки голубого топлива в январе. Об этом заявил глава компании Вадим Чебан.

Однако целиком погасить платеж в срок предприятие не сможет, поскольку банки отказались предоставлять кредиты, объяснил он. Глава компании также отметил, что обратился к «Газпрому» с просьбой отложить срок погашения платежа до конца месяца.

«Мы заплатили 23 млн из 63 млн долларов. К четвергу мы заплатим еще 15 млн долларов, и, я думаю, что мы будем должны еще 25 млн долларов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но исходя из текущей ситуации, я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января», — заявил Чебан в комментарии местному изданию Ziarul de Garda.

Власти Молдавии запросили у «Газпрома» пересмотр долгосрочного контракта и намереваются заключить новое соглашение о поставках сырья. Об этом сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.

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