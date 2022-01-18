Сестра Градского назвала позором историю с ограблением его молодой вдовы

Москва, 18 января. Сестра композитора Александра Градского Наталья скептически отнеслась к истории об ограблении его вдовы Марины Коташенко и жестко высказалась о браке своего брата.

Родственники Александра Градского лишились части многомиллионного наследства композитора. Злоумышленники забрали состояние артиста, которое его вдова хранила в особняке. Однако сестра композитора сомневается в этой истории. Она предположила, что ограбление могло быть инсценировано, и эмоционально высказалась о вдове артиста.

«Это все подстава! На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство. Для меня эта ситуация — позор. Ограбили ее, ага, конечно! Она всегда была в тени мужа», — заявила сестра Градского в программе «Прямой эфир».

Наталья также обвинила Коташенко в том, что она заставила композитора жениться на ней в период его болезни. Марина обратилась к вдове композитора и подчеркнула: ее брак якобы вообще недействителен.

Вдова Градского также могла усложнить процедуру раздела наследства. Журналисты выяснили, что дом и роскошная квартира композитора оказались в собственности у Коташенко еще до его смерти.