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Госдеп США сообщил о готовящейся встрече Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

Политика
Госдеп США сообщил о готовящейся встрече Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
Prt Scr youtube.com  /  Euronews по-русски

Вашингтон, 18 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве на этой неделе.

Как сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, переговоры дипломатов состоятся 21 января.

«Блинкен и Лавров в ходе телефонного разговора согласились провести встречу в Женеве в пятницу», — говорится в анонсе Госдепа США.

Ранее МИД РФ подтвердил проработку возможной встречи Лаврова и Блинкена. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, встреча глав внешнеполитических ведомств может состояться в Европе.

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Все новости / Политика / Госдеп США сообщил о готовящейся встрече Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
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