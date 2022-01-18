Госдеп США сообщил о готовящейся встрече Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

Вашингтон, 18 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве на этой неделе.

Как сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, переговоры дипломатов состоятся 21 января.

«Блинкен и Лавров в ходе телефонного разговора согласились провести встречу в Женеве в пятницу», — говорится в анонсе Госдепа США.

Ранее МИД РФ подтвердил проработку возможной встречи Лаврова и Блинкена. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, встреча глав внешнеполитических ведомств может состояться в Европе.