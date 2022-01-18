Энергоэксперт Нигматулин: правящая сила Германии препятствует сертификации «СП-2»

Москва, 18 января. Немецкий регулятор приостановил сертификацию «Северного потока — 2» из-за того, что он не соответствует европейскому праву, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Гендиректор Институт проблем энергетики Булат Нигматулин считает, что процессу препятствует правящая сила ФРГ.

Бербок также отметила, что использование Россией энергетики в качестве «оружия» будет иметь последствия для проекта «СП-2». Процесс был приостановлен из-за несоответствия газопровода требованиям Евросоюза.

«Немцы — романтики, вся зеленая повестка — религия для них. Голосовали за нее 20% населения. Германия не дает никаких возможностей продвигать атомную энергетику. Это идеологическая промывка мозгов этого поколения немцев. Они делают это в ущерб», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Минэкономики ФРГ ранее объявило, что запасов газа в подземных хранилищах страны может хватить на 18 суток. К такому выводу министерство пришло по результатам мониторинга, проведенного после депутатского запроса из бундестага.