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Телеканал Fox News назвал прошедшую неделю худшей в президентстве Байдена

  /   Обновлено: 18 января 2022 20:06
Политика
Телеканал Fox News назвал прошедшую неделю худшей в президентстве Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 18 января. Демократ Джо Байден стал президентом США благодаря журналистам. Такое мнение высказал ведущий Fox News Такер Карлсон.

По словам представителя телеканала, именно журналисты активно агитировали за Байдена, пока он сам отсиживался в самоизоляции. Прошедшая неделя вовсе серьезно ударила по имиджу демократа, говорит Карлсон.

Ситуация с рейтингами Байдена ухудшается на фоне проблем с избирательными правами и решениями Верховного суда о блокировке требования об обязательной вакцинации для крупных компаний и стремительной инфляции.

«Опросы показывают, что Байден поразительно быстро теряет поддержку со стороны практически всех категорий американцев, проголосовавших за него всего год назад. Это касается латиноамериканцев, умеренных демократов, афроамериканцев и независимых избирателей. Падение рейтинга измеряется большими двузначными числами», — говорит журналист.

Телеканал Fox News назвал прошедшую неделю худшей в президентстве Байдена
pixabay.com /

Телеканал MSNBC в свою очередь раскрыл «страшную правду» на личность Байдена. По словам журналистов, американцы наконец раскрыли глаза и поняли, что президент США является «очень старым человеком, который не вдохновляет народ».

«Джо Байден старый. Очень, очень старый. Возможно, слишком старый для того, чтобы управлять страной с населением 335 млн человек. Нет впечатления, что он контролирует ситуацию», — заключают представители телеканала.

Ранее республиканский сенатор Рик Скотт заявил, что Байден и прочие демократы являются ярким примером амнезии у карьерных политиков. По его словам, власти нередко забывают за свои обещания, которые они давали в прошлом.

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сша байден cnn
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