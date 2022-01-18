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Лавров призвал Блинкена не распространять спекуляции о «российский агрессии»

  /   Обновлено: 18 января 2022 19:50
Армия
Лавров призвал Блинкена не распространять спекуляции о «российский агрессии»
flickr.com  /  МИД России

Москва, 18 января. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном призвал его не распространять спекуляции о якобы «готовящейся российской агрессии» против Украины.

Министр обратился к американскому коллеге с просьбой подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений в полном объеме, говорится в сообщении российского дипведомства. Также Лавров подчеркнул принципиальные моменты, указанные в предложении по гарантиям безопасности, передает «Царьград».

В свою очередь, Блинкен обратил внимание на важность дипломатического пути в урегулировании напряженности между Москвой и Вашингтоном. При этом по мнению госсекретаря США, в диалоге по гарантиям безопасности также должны принимать участие Украина и НАТО.

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Все новости / Армия / Лавров призвал Блинкена не распространять спекуляции о «российский агрессии»
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