Лавров призвал Блинкена не распространять спекуляции о «российский агрессии»

Москва, 18 января. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном призвал его не распространять спекуляции о якобы «готовящейся российской агрессии» против Украины.

Министр обратился к американскому коллеге с просьбой подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений в полном объеме, говорится в сообщении российского дипведомства. Также Лавров подчеркнул принципиальные моменты, указанные в предложении по гарантиям безопасности, передает «Царьград».

В свою очередь, Блинкен обратил внимание на важность дипломатического пути в урегулировании напряженности между Москвой и Вашингтоном. При этом по мнению госсекретаря США, в диалоге по гарантиям безопасности также должны принимать участие Украина и НАТО.