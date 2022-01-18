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Компания Volkswagen подняла цены на все свои модели в России

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Общество
Компания Volkswagen подняла цены на все свои модели в России
volkswagen.com  /  Volkswagen

Берлин, 18 января. Немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличил цены на весь свой модельный ряд, представленный на российском рынке. Подорожание составило от 30 до 410 тысяч рублей или 0,6-6,6%, следует из регулярного мониторинга прайс-листов. 

Минимальная прибавка ожидается для лифтбека Polo, рост цен на который составит от 30 до 35 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Компактный кроссовер Taos подорожал на 62 тысячи рублей во всех версиях. Среднеразмерный кроссовер Tiguan прибавил от 70 до 80 тысяч рублей.

На волне увеличения стоимости компания Volkswagen планирует привезти в Россию еще минимум две новинки. Речь идет о специальной модификации флагманского кроссовера Touareg и спецверсии компактного кроссовера Taos. Цены на модели пока не уточняются.

Производитель Volkswagen ранее объявил, что прекращает сборку седана Passat для рынка Европы. Причина — форма кузова. Лучшие результаты продаж демонстрирует только универсал.

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Все новости / Общество / Компания Volkswagen подняла цены на все свои модели в России
volkswagen российский рынок цены на авто
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