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Кедми: Украину ждет неизбежный и молниеносный разгром в случае войны с Россией

  /   Обновлено: 18 января 2022 19:49
Армия
Кедми: Украину ждет неизбежный и молниеносный разгром в случае войны с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 января. Россия способна всего за несколько часов нанести Украине сокрушительное поражение в случае начала военного конфликта, заявил политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, если начнутся боевые действия, то Украину ждет неизбежный и молниеносный разгром. Кедми убежден, что в случае военного противостояния, которое может вспыхнуть в Донбассе из-за агрессивных действий Киева, российская сторона может использовать определенный сценарий.

«Это примерно будет похоже на введение войск ОДКБ в Казахстан. Как только в течение нескольких часов было принято решение о вводе войск, уже все стало понятно», − говорит эксперт.

Кедми подчеркнул, что применение силы Россией приведет украинцев к осознанию – праздник кончился. По его словам, Москве даже не придется вводить войска, потому что украинская армия находится в плачевном состоянии. Он предупредил, что одного сокрушительного удара будет достаточно для завершения войны.

«Мощный огневой удар, неважно, ракетами ли, артиллерией, уничтожит практически все системы связи, системы наблюдения, танковые и артиллерийские подразделения. Начало его приведет к тому, что армия Киева распадется», − подытожил он.

В Кремле ранее неоднократно говорили, что Россия не намерена ни на кого нападать. В МИД РФ подчеркивали, что западные СМИ искусственно нагнетают истерию вокруг Украины с помощью вбросов о якобы готовящемся «российском вторжении».

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