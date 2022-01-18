Волочкова резко ответила вызвавшей ее на бой порноактрисе Берковой

Москва, 18 января. Балерина Анастасия Волочкова ответила порноактрисе Елене Берковой, которая вызвала ее на бой в октагон. Беркова ранее победила блогера Иришку Чики-Пики в смешанных единоборствах.

Звезда балета заявила, что не намерена опускаться до уровня порноактрисы. Она отметила, что не считает нужным меряться силами, особенно с Берковой.

«Я зарабатывала трудом своим физическим, а не, извините за французский, своим половым органом. Пусть эти тети меряются чем угодно, но только без меня. Могу добавить только одно: пока, неудачники. Что-то у них в жизни складывается не так», — заявила Волочкова порталу BLITZ+.

Актриса фильмов для взрослых Беркова ранее в первом раунде одолела блогера Иришку Чики-Пики. После успешного дебюта в боях Беркова, не скрывая своей радости, вызвала на ринг Волочкову. Танцовщица уже принимала участие в мероприятиях организации, которая устраивала поединок. Но раньше она приходила в качестве поддержки актера Никиты Джигурды, который выходил на поединок.

Ранее Волочкова стала гостей YouTube-шоу «ЧБД». Знаменитость уже в самом начале программы устроила скандал. Ей не понравилось, что пять мужчин не подарили ей букет цветов. Во время выпуска она также назвала себя балериной всея Руси.