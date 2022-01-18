Миссии ООН стали ширмой для преступных махинаций

Организация Объединенных Наций, созданная после окончания Второй Мировой войны, имела своей целью достижение мира и справедливости во всех странах. И в первую очередь запрос на это исходил от государств, больше других пострадавших от ужасов прошедшей войны. По мере своего развития ООН принимала посильное участие в урегулировании самых разнообразных конфликтов.

Так продолжалось, пока существовал «двухполярный» мир, в котором основными центрами силы были СССР и США, идеологически и экономически хотя и противостоящие друг другу, но все же находившие возможности для диалога и правильного толкования смыслов, продвигаемых Организацией Объединенных Наций. Когда же Советского Союза не стало, в Вашингтоне вдруг поняли, что ООН можно использовать в одностороннем порядке, для придания видимости законности своим корыстным интересам. Или наоборот, заставлять организацию молчать, когда могло прозвучать осуждение в сторону агрессивных действий Штатов практически по всему миру. За примерами ходить далеко не надо, все мы их знаем и помним.

Миротворческая неприкосновенность как путь к безнаказанности

Конвенцией о привилегиях и иммунитете бойцы миротворческих миссий и сотрудники ООН ограждались от преследования – они были подсудны законам только того государства, чьими гражданами являются. Смысл этого положения кроется в придании миротворцам определенной неприкосновенности, которая должна способствовать выполнению ими задач по предназначению.

Однако, как показала практика, в ряде случаев иммунитет стал порождать безнаказанность, которая, в свою очередь вырождалась в преступления насильственного или экономического характера. Так, еще в 2007 году миротворческий контингент из Шри-Ланки, выполняющий задачу на Гаити, был замешан в сексуальном скандале, когда 134 сотрудника ООН обвинили в систематическом насилии в отношении девяти местных детей. Никто из них не понес наказания – их всего лишь вернули на родину.

Французских миротворцев в 2013 году уличили в домогательствах к мальчикам в Центральноафриканской республике. Позже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявлял, что в 2015 году «голубые каски» обвинялись в 99 случаях сексуального насилия, а уже к 2017 году таких инцидентов стало 145. Никого из них не осудили.

Ситуацию, которая сложилась с миротворцами в ЦАР, можно рассмотреть отдельно. Население страны, устав терпеть от контингента МИНУСКА притеснения, насилие и убийства, регулярно выходит на улицы с требованием убрать контингент ООН из страны.

ООН – как «крыша» для нелегальных доходов

В той же ЦАР произошла история с албанской компанией Ecolog, которая ввозила в страну товары в обход уплаты государственных пошлин, в чем им активно помогали представители миротворческого контингента ООН, присутствующие в республике в рамках МИНУСКА. По оценке местных специалистов, на контрабанде компания заработала порядка 40 млрд долларов, с соответствующими потерями бюджета.

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Португальский миротворческий контингент вообще блистал тем, что вывозил из ЦАР алмазы и наркотики на самолетах, обеспечивающих деятельность Организации Объединенных Наций – впоследствии национальная полиция раскрыла целую серию таких преступлений.

Аналогично действует гражданка США Стефани Уильямс – специальный советник генерального секретаря ООН в Ливии. Прикрываясь высоким званием, мадам фактически контролирует разграбление природных ресурсов североафриканского государства. От лица ООН она вмешивается во внутренние дела Ливии, разрушая нарождающееся стремление к мирному урегулированию кризиса, последовавшего после того, как в отношении этой страны Вашингтон и Брюссель осуществили акт вооруженной агрессии, убили лидера страны Муаммара Каддафи и разрушили государственное устройство.

В сущности, то, что сейчас делает в Ливии Стефани Уильямс, это образец того, как под эгидой ООН происходит разворовывание целой страны. Именно Уильямс сделала все, чтобы в Ливии сорвалось проведение президентских выборов – используя для этого предоставленные ООН полномочия. Понятно, что власть и порядок не позволят безнаказанно выкачивать из страны природные ресурсы, а вот пока здесь хаос – возможно все.

Утрачиваемые позиции

Складывается такое ощущение, что ООН стала утрачивать заложенные в организацию возможности. Беззубость некогда мощной и авторитетной международной структуры стала проявляться во многих делах, и в Вашингтоне даже нашли этому объяснение – в последнее время США, обосновывая свои действия, идущие вразрез с политикой и духом ООН, говорят о выполнении каких-то действий, «основанных на правилах», похоже, придумываемых на ходу.

Позиция России и Китая, напротив, заключается в поддержке сохранения международного порядка, определяемого Уставом ООН. Москва и Пекин совместно стремятся вернуть мир к устройству, принятому после самого страшного потрясения, из когда-либо выпадавших на долю человечества – Второй Мировой войны. Когда еще никто не помышлял использовать ООН для преступных махинаций.