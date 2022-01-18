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МИД России заявил Уильямс о неприемлемости навязывания внешних готовых решений Ливии

  /   Обновлено: 18 января 2022 20:05
Весь мир
МИД России заявил Уильямс о неприемлемости навязывания внешних готовых решений Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 18 января. МИД России отметил неприемлемость навязывания гражданам Ливии внешних готовых решений. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Во вторник, 18 января, в Москве состоялись переговоры замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и специального советника Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Стороны обменялись мнениями по текущей военно-политической ситуации в Ливии на фоне срыва общенациональных президентских и парламентских выборов, запланированных ранее на 24 декабря прошлого года.

Российская сторона заявила о недопустимости вмешательства в дела государства, что предполагает самостоятельное решение внутренних вопросов ведущими политическими силами державы.

МИД России подчеркнул необходимость строгого уважения ведомого и осуществляемого самими ливийцами всеобъемлющего политического процесса при содействии ООН в соответствии с мандатом Совета Безопасности международной организации. Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло неприемлемость навязывания властям государства внешних готовых решений.

В ходе переговоров Вершинин и Уильямс обсудили аспекты деятельности Миссии ООН в Ливии, в том числе на фоне предстоящего рассмотрения в Совбезе вопроса о продлении ее мандата.

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мид рф ливия уильямс
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