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Леонид Федун планирует приехать на зимние сборы «Спартака» в ОАЭ

  /   Обновлено: 18 января 2022 19:36
Спорт
Леонид Федун планирует приехать на зимние сборы «Спартака» в ОАЭ
Агентство городских новостей Москва

Москва, 18 января. Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун намерен посетить сборы московской команды в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Функционер отметил, что ОАЭ — безопасная страна, поэтому он не беспокоится за тренерский штаб и игроков красно-белых.

«Постараюсь поехать на сборы со «Спартаком». COVID и всякие другие проблемы могут помешать, не могу ничего точно сказать. Но точно собираюсь в Объединенные Арабские Эмираты», — сказал Федун в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, в понедельник футболисты и тренерский штаб «Спартака» прибыли в Дубай. В тот же день йеменские повстанцы-хуситы обстреляли ракетами с беспилотников аэропорты Дубая и Абу-Даби. По данным издания Al Jazeera, в результате атаки погибли три человека.

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Леонид Федун оаэ спартак
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