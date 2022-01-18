Леонид Федун планирует приехать на зимние сборы «Спартака» в ОАЭ

Москва, 18 января. Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун намерен посетить сборы московской команды в Объединенных Арабских Эмиратах.

Функционер отметил, что ОАЭ — безопасная страна, поэтому он не беспокоится за тренерский штаб и игроков красно-белых.

«Постараюсь поехать на сборы со «Спартаком». COVID и всякие другие проблемы могут помешать, не могу ничего точно сказать. Но точно собираюсь в Объединенные Арабские Эмираты», — сказал Федун в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, в понедельник футболисты и тренерский штаб «Спартака» прибыли в Дубай. В тот же день йеменские повстанцы-хуситы обстреляли ракетами с беспилотников аэропорты Дубая и Абу-Даби. По данным издания Al Jazeera, в результате атаки погибли три человека.