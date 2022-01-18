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Захарова подтвердила проработку возможной встречи Лаврова и Блинкена

  /   Обновлено: 18 января 2022 20:06
Политика
Захарова подтвердила проработку возможной встречи Лаврова и Блинкена
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 января. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен могут встретиться в ближайшее время. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, встреча двух глав внешнеполитических ведомств может состояться в Европе. Захарова также отметила, что подготовка к переговорам находится в стадии активной проработки.

Ранее сообщалось, что глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом рассказали в пресс-службе американского ведомства.

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