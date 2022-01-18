Эрдоган пообещал снижение инфляции на фоне прогнозов о рекордном росте цен

Тирана, 18 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доволен снижением волатильности лиры, а также заверил, что правительство работает над мерами по повышению интереса к местной валюте, передает информационное агентство Anadolu.

«Медленными и неспешными шагами курс [лиры] будет укрепляться, а процентные ставки будут снижаться таким же образом. Я надеюсь, что 2022 год станет нашим самым ярким годом. Так мы и вступим в 2023-й», — сказал глава государства журналистам во время своего визита в Албанию.

По словам политика, правительство республики продолжает усилия по поддержанию стабильности на финансовых рынках и повышению интереса к лире.

«Вы знаете, что я придерживаюсь следующего мнения: процентные ставки являются причиной, а инфляция — результатом. И этот результат действительно показывает себя: инфляция находится на грани снижения», — сказал Эрдоган, повторив свой неортодоксальный взгляд на связь между ставками и инфляцией.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu



•Ekonomik gelişmeler

•Rusya-Ukrayna gerilimi

•ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi

•Balkanlarda son durum

•Dokunulmazlık fezlekeleri

•Karadeniz doğal gazı https://t.co/kTZ6Ak09MT pic.twitter.com/3UcIE9qowz — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 18, 2022

Только цифры

Заявление президента Турции об улучшении ситуации в области роста цен едва ли коррелирует даже с официальными данными. По информации Института статистики Турции, годовая инфляция в декабре выросла до 36,1%, что является самым высоким показателем за 19 лет пребывания Эрдогана у власти. Экономисты ожидают, что она продолжит расти и достигнет 50% в первом полугодии.

Важно подчеркнуть, что подавляющее большинство турок не верит в официальную статистику. Согласно социологическому исследованию, только 7,1% респондентов согласны с тем, что повышение потребительских цен колеблется в диапазоне от 25 до 50%. При этом почти треть граждан уверена, что годовая инфляция в стране превышает 100%.

Известный американский экономист Стив Ханке подсчитал, что за 12 месяцев цены на товары и услуги в Турции увеличились на 96%.

Turkey's annual inflation rate measured for today, 9/2/18, is 96%, while the monthly inflation rate is 29%. pic.twitter.com/y8mvFEJTZu — Steve Hanke (@steve_hanke) September 2, 2018

Напомним, что всплеск инфляции был вызван стремительным падением курса лиры в ноябре-декабре прошлого года. Ослабление валюты, в свою очередь, было вызвано тем, что Центральный банк (ЦБ) Турции с сентября по декабрь понизил процентные ставки на 500 базисных пунктов — с 19% до 14%. Следующее заседание по денежно-кредитной политике состоится 20 января, и, как ожидается, ЦБ впервые за долгое время сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.

После того как 20 декабря лира упала до рекордно низкого уровня (в 18,4 по отношению к доллару), Эрдоган объявил о схеме поддержки курса, предложив депозитные счета в местной валюте, которые компенсировали бы вкладчикам убытки, вызванные дальнейшим ослаблением. После выступления главы государства национальная валюта действительно резко укрепилась, однако, как выяснилось, это было связано с крупными интервенциями. За два дня, последовавших после пламенной речи президента, ЦБ продал 7 миллиардов долларов.

Turkey sold a record amount of dollars from its reserves to support its state gas company in December, adding to the biggest currency interventions by the central bank since at least 2002 https://t.co/uvV8BEIH9S pic.twitter.com/4BSNE8egHf — Bloomberg (@business) January 7, 2022

Нобелевка в параллельной действительности

Обозреватель проправительственной газеты Türkiye Неджметтин Батырель считает, что президент Турции может получить Нобелевскую премию по экономике за свою «новую финансовую модель», основанную на снижении валютных курсов и депозитных счетах в турецкой лире, защищенных от валютных колебаний.

В своей статье журналист рассказал, что объемы денег, переведенные на счета в лирах, демонстрируют «веру и поддержку» общественности по отношению к системе Эрдогана. По словам Батыреля, с начала года на счета в турецкой валюте было переведено более 11 миллиардов долларов, а в будущем в страну поступят еще миллиарды.

При этом колумнист умолчал о том, что подавляющее число средств поступило в «защищенные» депозиты в местной валюте с уже существующих счетов в лирах, а не с вкладов в долларах или евро. В период кризиса многие турки, наоборот, массово переводили свои сбережения в доллары, а некоторые граждане вовсе подумывали о том, чтобы вывести средства из турецких банков. Как пишет The Economist, к началу 2022 года более 60% депозитов в стране хранилось в иностранной валюте — абсолютного доверия к лире по-прежнему нет.

President Erdogan’s new scheme to save the lira is a big risk for public finances https://t.co/Yb0sXqmIVd — The Economist (@TheEconomist) January 1, 2022

Кроме того, аналитики отмечают, что новая схема представляет собой большой риск для государственных финансов. Если значительная доля частных сбережений Турции на сумму примерно 300 миллиардов долларов перейдет на «защищенные» депозиты, резкое падение лиры может привести к тому, что государство, согласно своей программе, будет вынуждено выплачивать многомиллиардные издержки.