«Танцующий с волками»: вспоминаем большие роли Кевина Костнера

18 января американскому актеру и кинорежиссеру, обладателю звезды на голливудской «Аллее славы» Кевину Костнеру исполняется 67 лет. За долгую карьеру у него было немало ролей: герой английских легенд, житель постапокалиптического мира, приемный отец Супермена... В каждой он, без сомнения, был хорош, однако в день рождения артиста ФАН решил вспомнить лучшие из лучших.

«Дархэмские быки» (1988)

Кадр из фильма «Дархэмские быки» /

В спортивной драме актер играет роль Крэша Дэйвиса, опытного игрока в бейсбол, застрявшего в малых лигах. Ему предлагают стать наставником молодого таланта Эбби, претендующего на статус звезды. Одновременно в жизни обоих появляется роковая красавица Энни, чье хобби — крутить романы с игроками. Образуется классический любовный треугольник…

Участие Костнера в этом фильме, к слову, вышло не случайным. Режиссер Рон Шелтон позвал его на роль потому, что в старшей школе будущий актер активно играл в бейсбол.

«Танцующий с волками» (1990)

Кадр из фильма «Танцующий с волками» /

Драматический вестерн, срежиссированный самим артистом, был номинирован на 12 статуэток «Оскар» и получил семь из них. Сюжет разворачивается в США во времена Гражданской войны и вращается вокруг лейтенанта Джона Данбара, отправляющегося служить в отдаленный суровый форт. Здесь он знакомится с местным племенем индейцев и постепенно становится одним из них, обретя себя настоящего и романтическую любовь.

Популярность фильма повлияла на то, как стали изображать на экране коренное население Америки. В благодарность за работу над фильмом племя лакота даже приняло Кевина Костнера в свои почетные члены.

«Телохранитель» (1992)

Кадр из фильма «Телохранитель » /

Обаятельный дуэт Костнера и Уитни Хьюстон наверняка разбил сердца многим в свое время. Сюжет мелодрамы повествует о телохранителе Фрэнке Фармере, который после профессионального провала нанимается к популярной певице Рэйчел Мэррон. Начавшись с неприязни, их отношения постепенно перерастают в любовь. Тем временем таинственный преследователь звезды начинает все больше ставить ее безопасность под угрозу.

Работа над фильмом стала настоящим прорывом для молодой Уитни Хьюстон. Исполняемые ею песни, такие как I Will Always Love You или I Have Nothing, превратились в хиты, а саундтрек к фильму разошелся колоссальным тиражом.

«Послание в бутылке» (1999)

Кадр из фильма «Послание в бутылке» /

Еще одна мелодрама в фильмографии Кевина Костнера, на этот раз поставленная по роману популярного Николаса Спаркса. История вертится вокруг журналистки Терезы Осборн (Робин Райт), которая находит на берегу побережья бутылку с очень личным посланием. Письмо так трогает ее сердце, что она решает во что бы то ни стало найти его автора. Им оказывается одинокий починщик яхт Гаррет Блейк, тоскующий по умершей жене. С этой встречи жизнь обоих меняется.

«Хэтфилды и МакКои» (2012)

Кадр из фильма «Хэтфилды и МакКои» /

Драматичный сериал рассказывает о вражде двух американских семей, ставшей частью национального фольклора. После окончания Гражданской войны старые товарищи Уильям Хэтфилд и Рэндал МакКой возвращаются домой и становятся соседями, живущими через реку. Постепенно недопонимания, обиды и разные взгляды на жизнь обостряют отношения между мужчинами, превращаясь в настоящую кровопролитную войну.

В ходе этой вражды, как известно, было убито почти полтора десятка членов обеих семей. Фактически конфликт завершился после суда в 1901 году, однако лишь столетие спустя потомки обоих кланов подписали символичный мирный договор. Главу Хэтфилдов в сериале сыграл Кевин Костнер, роль его заклятого врага исполнил Билл Пэкстон.