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Российский ФБР изучает дело американки, умершей в тюрьме из-за халатности полиции

Весь мир
Российский ФБР изучает дело американки, умершей в тюрьме из-за халатности полиции
needpix.com  / 

Вашингтон, 18 января. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями приступили к изучению материалов дела Маделин Линсенмейр, которая стала очередной жертвой жестокого обращения со стороны полиции США.

Согласно материалам дела, 30-летняя женщина, которая была арестована в конце сентября 2018 года и помещена в тюрьму при офисе шерифа округа Хампден, страдала от опиоидной зависимости. Это обстоятельство стало фатальным. На момент ареста Маделин страдала от инфекции и вскоре после задержания ее состояние резко ухудшилось. Женщина испытывала сильные боли и имела трудности с дыханием.

Задержанная неоднократно обращалась к офицерам с просьбой вызвать медиков, однако ее обращения были проигнорированы. Через семь дней после ареста, сотрудники тюрьмы обнаружили Маделин без сознания в своей камере. Несмотря на то, что после этого женщину госпитализировали, врачи не смогли спасти ее жизнь — через несколько часов Маделин Линсенмейр скончалась.

Семья погибшей подала судебный иск к городу Спрингфилд и полицейскому департаменту, обвинив офицеров, которые проигнорировали многочисленные жалобы женщины, в нарушении конституционных прав заключенной.

«Мы опасаемся за других в ее ситуации и призываем город и департамент шерифа предоставить гарантии того, что с людьми, находящимися в настоящее время под стражей, обращаются гуманно, предоставляя доступ к квалифицированным врачам, которые могут оценить состояние заключенных и оказать соответствующую медицинскую помощь», — говорят родственники погибшей.

Кроме того, адвокаты семьи указывают на попытки департамента полиции воспрепятствовать объективному расследованию в попытке защитить своих сотрудников.

«Полицейский департамент Спрингфилда и городские власти попытались скрыть неправомерные действия своих сотрудников, связанный со смертью Маделин, первоначально предоставив ложную информацию в ответ на запрос Американского союза защиты гражданских свобод о публичных записях и инструктируя сотрудников в ходе внутреннего расследования», — заявили адвокаты.

Инициативная группа фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, считает, что смерть Маделин Линсенмейр стала результатом халатности и предвзятого отношения со стороны сотрудников полицейского департамента. Сотрудники фонда направили запросы высшим должностным лицам США с требованием соблюдения гражданских прав заключенных.

Фонд поддерживает родных Маделин, которые требуют справедливого наказания для сотрудников, неправомерные действия которых привели к смерти женщины. Представители фонда сообщили, что готовы оказать семье погибшей необходимую правовую и информационную поддержку.

 

 

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