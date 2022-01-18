Российский ФБР изучает дело американки, умершей в тюрьме из-за халатности полиции

Вашингтон, 18 января. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями приступили к изучению материалов дела Маделин Линсенмейр, которая стала очередной жертвой жестокого обращения со стороны полиции США.

Согласно материалам дела, 30-летняя женщина, которая была арестована в конце сентября 2018 года и помещена в тюрьму при офисе шерифа округа Хампден, страдала от опиоидной зависимости. Это обстоятельство стало фатальным. На момент ареста Маделин страдала от инфекции и вскоре после задержания ее состояние резко ухудшилось. Женщина испытывала сильные боли и имела трудности с дыханием.

Madelyn Ellen Linsenmeir murió en 2018 tras pedir asistencia médica de manera repetida cuando se encontraba bajo custodia policial en Springfield (Massachusetts, EE.UU.). pic.twitter.com/GOj1c555nl — RT en Español (@ActualidadRT) June 14, 2020

Задержанная неоднократно обращалась к офицерам с просьбой вызвать медиков, однако ее обращения были проигнорированы. Через семь дней после ареста, сотрудники тюрьмы обнаружили Маделин без сознания в своей камере. Несмотря на то, что после этого женщину госпитализировали, врачи не смогли спасти ее жизнь — через несколько часов Маделин Линсенмейр скончалась.

“I can’t breathe. I’m in so much pain right now,” were the words Madelyn Linsenmeir uttered days before her death. Her pleas for help went unheeded by both Springfield police and staff at the Western Massachusetts Regional Women’s Correctional Center https://t.co/ruMcrHnt4F — Prison_Health (@Prison_Health) May 12, 2021

Семья погибшей подала судебный иск к городу Спрингфилд и полицейскому департаменту, обвинив офицеров, которые проигнорировали многочисленные жалобы женщины, в нарушении конституционных прав заключенной.

«Мы опасаемся за других в ее ситуации и призываем город и департамент шерифа предоставить гарантии того, что с людьми, находящимися в настоящее время под стражей, обращаются гуманно, предоставляя доступ к квалифицированным врачам, которые могут оценить состояние заключенных и оказать соответствующую медицинскую помощь», — говорят родственники погибшей.

Relatives of 30-year-old from Vermont who died in police custody five months ago claim authorities ignored her "desperate pleas to be taken to a hospital" -

Madelyn Linsenmeir was "a victim of the opioid crisis, having developed substance use disorder...https://t.co/piJ4LJmH9m — FED Up! Coalition (@FEDUpRally) March 8, 2020

Кроме того, адвокаты семьи указывают на попытки департамента полиции воспрепятствовать объективному расследованию в попытке защитить своих сотрудников.

«Полицейский департамент Спрингфилда и городские власти попытались скрыть неправомерные действия своих сотрудников, связанный со смертью Маделин, первоначально предоставив ложную информацию в ответ на запрос Американского союза защиты гражданских свобод о публичных записях и инструктируя сотрудников в ходе внутреннего расследования», — заявили адвокаты.

Инициативная группа фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, считает, что смерть Маделин Линсенмейр стала результатом халатности и предвзятого отношения со стороны сотрудников полицейского департамента. Сотрудники фонда направили запросы высшим должностным лицам США с требованием соблюдения гражданских прав заключенных.

Фонд поддерживает родных Маделин, которые требуют справедливого наказания для сотрудников, неправомерные действия которых привели к смерти женщины. Представители фонда сообщили, что готовы оказать семье погибшей необходимую правовую и информационную поддержку.