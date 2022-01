Российский ФБР изучает дело американки, умершей в тюрьме из-за халатности полиции

Вашингтон, 18 января. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями приступили к изучению материалов дела Маделин Линсенмейр, которая стала очередной жертвой жестокого обращения со стороны полиции США.

Согласно материалам дела, 30-летняя женщина, которая была арестована в конце сентября 2018 года и помещена в тюрьму при офисе шерифа округа Хампден, страдала от опиоидной зависимости. Это обстоятельство стало фатальным. На момент ареста Маделин страдала от инфекции и вскоре после задержания ее состояние резко ухудшилось. Женщина испытывала сильные боли и имела трудности с дыханием.

Задержанная неоднократно обращалась к офицерам с просьбой вызвать медиков, однако ее обращения были проигнорированы. Через семь дней после ареста, сотрудники тюрьмы обнаружили Маделин без сознания в своей камере. Несмотря на то, что после этого женщину госпитализировали, врачи не смогли спасти ее жизнь — через несколько часов Маделин Линсенмейр скончалась.

“I can’t breathe. I’m in so much pain right now,” were the words Madelyn Linsenmeir uttered days before her death. Her pleas for help went unheeded by both Springfield police and staff at the Western Massachusetts Regional Women’s Correctional Center https://t.co/ruMcrHnt4F