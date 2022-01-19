Война оставила неизгладимый отпечаток на жизнях детей в Донецкой и Луганской народных республиках. И этот след, считают местные педагоги, уже никогда не исчезнет.

Специальный корреспондент ФАН узнал, как живут подростки в серой зоне, во что верят и кем мечтают стать.

Рутинная работа, которая теперь превратилась в настоящий ритуал — донецкие коммунальщики убирают снег на Аллее Ангелов. Здесь увековечена память о детях Донбасса, погибших за годы войны.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

В самом центре стоит памятник маленьким героям. Мальчик закрывает своим телом девочку. У каменного изваяния есть прототип: мотивом для его создания стала реальная история Кирилла Сидорюка из села Буткевич. Он погиб в августе 2014 года, спасая жизнь младшей сестры. Теперь об этом подвиге слагают стихи.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

К сожалению, подобные трагедии здесь — не редкость. Не так далеко от малой родины Кирилла — в окрестностях города Енакиево — есть поселок Александровское. В апреле 2021 года украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по одному из жилых кварталов, в результате атаки погиб пятилетний Владик Шихов.

Все эти истории — лишь эпизоды войны в Донбассе. По данным ООН, за семь лет боевых действий жертвами атак украинских силовиков стали 152 ребенка — имена некоторых из них выгравированы на мемориальной плите, установленной в поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Впрочем, нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются, и количество их жертв растет.

«Дети ходят в школу. Они боятся обстрелов, боятся выйти даже погулять», — признается Дарья Дунаева.

Дарья хорошо понимает тех, о ком говорит. В самом начале войны она и сама была несовершеннолетней — 2014-м ей исполнилось 16 лет.

Сейчас она — молодая мама. В октябре 2020-го у девушки родился сын, и теперь Дарья переживает за мальчика.

«Он очень боится. Когда начинаются обстрелы, начинает плакать, бежит прятаться за диван», — говорит она.

Поселок Октябрьский, в котором живет семья Дарьи, находится на северной окраине Донецка. Меньше, чем в двадцати километрах от него — на западной границе столицы ДНР — стоит Старомихайловка. Это еще один прифронтовой населенный пункт.

«Мне было четыре года, когда началась война. Мы прятались с бабушкой в ванной. Наложили туда матрасов, там и спали», — вспоминает местный житель, школьник Паша Шкитин.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Он немногословен, как и другой подросток из той же Старомихайловки — девятиклассник по имени Ваня. Он не хочет вспоминать обстрелы и отмахивается от интервью. Лишь коротко отвечает, если его спросить про то, кем мечтает стать.

«Буду кондитером или кем-то из этой области», — признается ученик Старомихайловской школы.

Вместо Ивана говорит его мама — Юлия Михайловна. Она показывает комнату ребенка. В самом углу сейчас стоит стол, за которым ее сын делает уроки. А раньше на этом месте пряталась вся семья, когда рядом с домом рвались мины.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

В первый год войны Ваня не ходил в школу. В поселке не было ни электричества, ни отопления. Родителям приходилось греть камни в буржуйке, чтобы согреть сына. Пережитые ужасы наложили отпечаток на психику ребенка. Его мама говорит об этом как профессионал, поскольку работает педагогом в детском саду.

«После 2014 года появилось много несовершеннолетних с задержкой психического развития. Это детки, которые перенесли потрясения родителей. Кого-то напугали взрывы. А кто-то чувствовал испуг матери, когда находился в утробе», — говорит Юлия Михайловна.

Украинские политики на эту беду Донбасса смотрят с улыбкой. Нынешний лидер парламентской партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в эпоху своего президентства с трибуны заявлял, что донецкие и луганские дети будут сидеть в подвалах, пока их украинские сверстники идут в школы.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

От нового лидера Владимира Зеленского поначалу ждали завершения конфликта. Жители донецкой Горловки помнят, как он приезжал на гастроли со своей труппой.

«Мы не можем быть против русского народа в принципе, потому что это один и тот же народ», — говорил Зеленский, будучи артистом и руководителем студии «Квартал-95».

После его избрания на пост президента в 2019-м риторика лидера Украины поменялась. Уже спустя два месяца после инаугурации нового президента Горловка была в очередной раз обстреляна ВСУ.

За прошедшие годы в отношениях Украины и республик Донбасса ничего не изменилось. ВСУ до сих пор атакует луганские и донецкие населенные пункты, а подростки играют во дворах, уже не обращая внимания на хвостовики упавших здесь реактивных снарядов. Это дети войны, многие из которых никогда не видели мира.