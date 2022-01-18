Рожин: Уильямс пытается сохранить период неопределенности в Ливии ради нефтяных контрактов

Действия спецсоветника генсека ООН в Ливии Стефани Уильямс продлевают период неопределенности, что на руку западным нефтяным компаниям, чьим интересам угрожает завершение политического урегулирования в североафриканской стране. Об этом заявил автор Telegram-канала Colonel Cassad, военный эксперт Борис Рожин.

Так он прокомментировал переговоры Уильямс и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, которые состоялись во вторник, 18 января, в Москве. Российский дипломат вызвал американскую чиновницу в столицу на фоне усугубления политического кризиса в Ливии после срыва общенациональных президентских и парламентских выборов. Плебисцит планировали провести 24 декабря прошлого года.

Рожин отметил, что в ходе встречи МИД фактически прямо обвинил спецсоветника ООН в открытом лоббировании интересов переходного Правительства национального единства (ПНЕ), которое в настоящее время не имеет полномочий.

«Но так как выборы были сорваны, то временное правительство Ливии продолжает свое существование, причем его глава также планирует принимать участие в выборах (в ходе декабрьской попытки провести выборы он также в последний момент подавал свою кандидатуру), хотя раньше обещал этого не делать», — написал эксперт.

По его словам, Москва усматривает в этом кулуарный сговор «как бы формально нейтральной фигуры», представляющей ООН, с чиновниками кабмина Абд аль-Хамида Дабибы.

«Это позволяет и далее ловить рыбку в мутной воде, блокируя дипломатические пути стабилизации ситуации в Ливии, что, в свою очередь, повышает вероятность захода ливийского гражданского конфликта на очередной виток. Это, конечно, противоречит устремлениям РФ, направленным на создание единого легитимного правительства Ливии», — добавил он.

Формирование нового кабинета министров, по мнению Бориса Рожина, «поставит точку» в затяжном кризисе в североафриканском государстве. Это противоречит интересам западных элит, наживающихся на экспорте ливийской нефти.

«Фактически не без помощи Уильямс выборы в Ливии, которые должны были состояться еще в декабре 2021-го года, сейчас предлагают провести в конце июня или начале июля 2022-го года. Данным фактом недовольны не только в МИД РФ, но и на местах, так как уже несколько ливийских политиков и депутатов прямым текстом обвиняют "спецпредставителя ООН" в различных махинациях, связанных с временным правительством Ливии и нефтяными контрактами европейских компаний по добыче ливийской нефти», — отметил военный эксперт.

В заключение он подчеркнул, что при формировании нового правительства встанут вопросы законности ряда углеводородных контрактов, которые заключили в период нестабильности. Действия Стефани Уильямс направлены на сохранение статус-кво, что играет на руку западным нефтяным компаниям, интересам которых угрожают честные президентские и парламентские выборы в Ливии.