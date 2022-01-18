Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом в Москве

Москва, 18 января. Поэт Анатолий Найман находится в московской клинике с инсультом. Об этом сообщила дочь писателя Анна Наринская.

Анатолий Найман перенес инсульт в понедельник, 17 января. Поэт читал доклад на конференции в ВШЭ, когда произошел приступ. Дочь Наймана Анна Наринская сообщила о госпитализации писателя в больницу в Facebook.

«У него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений. Мы сейчас переводим его из одной реанимации в другую», — сообщила Наринская.

По словам дочери поэта, врачи не готовы дать обнадеживающих прогнозов. Она также выразила надежду, что поклонники и знакомые будут думать о ее отце в непростой период.

Анатолий Найман прославился как поэт. Он также является автором эссе, переводов и работ в прозе. Писатель был соавтором Анны Ахматовой в переводах произведений Джакомо Леопарди.

Актриса Елена Проклова также перенесла инсульт на новогодних праздниках. Артистка призналась, что боялась стать обузой для родных из-за приступа.