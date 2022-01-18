Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 21:01
21:00
Видео
«Зона Миттельшпиля». Россия vs. коллективный Запад: кто кого?
20:56
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: у США были данные об эвакуации дипломатов с Украины
20:56
Общество
Воды очень много: скоро Севастополь будет круглогодично питаться из Бельбекского водозабора
20:53
Политика
Депутат Рады Мережко потребовал от НАТО гарантий, подобным соглашению между США и Японией
20:53
Шоу-бизнес
Гарик Харламов задумался о запуске шоу «Давай разведемся!»
20:50
Экономика
Нефть достигла ценового исторического максимума за последние семь лет
20:50
Армия
Полковник Насонов: Британия поставит Украине списанные противотанковые комплексы
20:49
Происшествия
Неадекватный пешеход остановил машину и зарезал водителя в Магнитогорске
20:49
Политика
Столтенберг: НАТО необходима модернизация из-за укрепления России и Китая
20:47
Общество
Врач Тяжельников призвал исключить лечение антибиотиками при симптомах «Омикрона»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом в Москве

  /   Обновлено: 18 января 2022 19:23
Общество
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом в Москве
Prt Scr youtube.com  /  Arzamas

Москва, 18 января. Поэт Анатолий Найман находится в московской клинике с инсультом. Об этом сообщила дочь писателя Анна Наринская.

Анатолий Найман перенес инсульт в понедельник, 17 января. Поэт читал доклад на конференции в ВШЭ, когда произошел приступ. Дочь Наймана Анна Наринская сообщила о госпитализации писателя в больницу в Facebook.

«У него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений. Мы сейчас переводим его из одной реанимации в другую», — сообщила Наринская.

По словам дочери поэта, врачи не готовы дать обнадеживающих прогнозов. Она также выразила надежду, что поклонники и знакомые будут думать о ее отце в непростой период.

Анатолий Найман прославился как поэт. Он также является автором эссе, переводов и работ в прозе. Писатель был соавтором Анны Ахматовой в переводах произведений Джакомо Леопарди.

Актриса Елена Проклова также перенесла инсульт на новогодних праздниках. Артистка призналась, что боялась стать обузой для родных из-за приступа.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом в Москве
здоровье инсульт найман
Комментировать