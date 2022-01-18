Минцифры России предлагает выдавать льготные кредиты разработчикам ПО

Москва, 18 января. Программа льготного кредитования может распространиться на отечественных разработчиков программного обеспечения. Об этом пишет газета «Ведомости».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступает за создание льготной программы кредитной поддержки создателей ПО. Соответствующей информацией также поделился заместитель главы ведомства Максим Паршин.

Представитель Минцифры подчеркнул, что кредитные компании могут выдавать доступные кредиты IT-структурам, если кабинет министров включит данную категорию в число субсидируемых игроков.

«Льготные кредиты смогут получить российские организации, иностранные компании, реализующие проекты по цифровой трансформации на основе российских IT-решений, а также российские разработчики ПО», — цитирует Паршина ТАСС.

Замглавы министерства ожидает, что соответствующий проект постановления могут подписать уже в первом квартале текущего года. А сама программа кредитования на льготных условиях будет работать для нескольких категорий заемщиков, среди которых — зарубежные заказчики российского софта, отечественные создатели ПО, бизнесмены (ИП), а также компании-резиденты РФ, реализующие проекты с юридическими лицами.

Правительство России уже утвердило в июле прошлого года правила, которые сделают российские программы для малого и среднего бизнеса более дешевыми.

Минцифры недавно обратилось к производителям бытовой электроники в виде Acer, HP и Lenovo с предложением запустить эксперимент по созданию ноутбуков, оборудованных отечественными процессорами Baikal. «Пробный шар» включит 50 тыс. девайсов.