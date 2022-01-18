Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 19:35
19:33
Политика
Захарова подтвердила проработку возможной встречи Лаврова и Блинкена
19:31
Весь мир
Рожин: Уильямс пытается сохранить период неопределенности в Ливии ради нефтяных контрактов
19:29
Происшествия
Микроавтобус сгорел на перекрестке Кубинской и Кузнецовской улиц
19:26
Происшествия
Самолет рейса Дубай — Сан-Франциско совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково
19:25
Общество
Московский ЗАГС предупредил о мошенниках, которые продают «красивые» даты свадеб
19:24
Происшествия
Суд арестовал уроженца Северного Кавказа после конфликта в московском автобусе
19:23
Общество
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом в Москве
19:18
Весь мир
Поезда пустят в объезд Лос-Анджелеса из-за многочисленных грабежей
19:16
Общество
Почти 600 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса в Петербурге
19:12
Экономика
Минцифры России предлагает выдавать льготные кредиты разработчикам ПО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Гаспарян предложил лучший способ наказать Молдавию за новую попытку обмануть «Газпром»

Экономика
Политолог Гаспарян предложил лучший способ наказать Молдавию за новую попытку обмануть «Газпром»
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 18 января. Кишинев снова пытается если не влезть в вечные долги, то как минимум отсрочить ежемесячный платеж за поставки российского газа.

Судя по тому, что у представителей молдавского руководства каждый месяц появляются сложности с оплатой по счетам перед «Газпромом» и соответственно все новые идеи и предложения по поводу отсрочки платежей, речь идет об упрямой попытке обмануть российскую компанию и снова влезть в огромные долги. Кишинев просто нарывается на неприятности и стоит оправдать эти странные мотивы и наказать Молдавию по всей строгости, к примеру, полностью прекратив поставки голубого топлива.

С таким предложением к «Газпрому» обратился политолог Армен Гаспарян, комментируя недавние заявления молдавского вице-премьер-министра Андрея Спыну о несостоятельности госбюджета и сложностях с оплатой. Последний, в частности, заявил, что из-за высокой цены на газ, правительству не хватает на январские выплаты 25-30 миллионов долларов. Молдавский чиновник отметил, что в этой ситуации лучше всего позволить Кишиневу перевести авансовые платежи за январь в конце февраля. То есть Кабмин Молдавии просит «Газпром» о рассрочке на полтора месяца. Политолог напомнил, что молдавские чиновники регулярно что-то подобное выдумывают и явно не успокоятся, пока не смогут обмануть «Газпром» и получать энергоресурсы бесплатно. Лучше всего не слушать причитания Спыну или Санду и «прикрутить» кран, наказав Молдавию полным прекращением поставок.

Политолог Гаспарян предложил лучший способ наказать Молдавию за новую попытку обмануть «Газпром»
ФБА «Экономика сегодня» /

«Да нет, господин Спыну, самое простое — это послать вас в область эфиопских женщин. Нет денег — сидите мерзните. Благодарите Санду. Скаталась Майя Санду в Киев, поддержала очередной антироссийский проект, вот пусть своей невнятной внешней политикой жителей Молдавии и обогревает. Закрыть кран и не открывать, пока не оплатят все по условиям контракта. Вот так бы я поступил. И «Газпрому» советую наказать зарвавшийся не по погоде Кишинев. Лучшее наказание — это полное прекращение транзита газа в Молдавию. Никаких других вариантов нет. Иначе Спыну или Санду провернут-таки какую-нибудь аферу с ущербом для российской компании», — подчеркнул необходимость жестких действий Гаспарян.

Политолог отметил, что Кишиневу очень нужен показательный урок во избежание дальнейших инсинуаций. В ином случае проблем с Молдавией не оберешься.

Ранее генерал Картаполов рассказал, какая ошибка в структуре НАТО размыла боевой потенциал альянса.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Политолог Гаспарян предложил лучший способ наказать Молдавию за новую попытку обмануть «Газпром»
Газпром россия молдавия поставки газа Санду
Комментировать