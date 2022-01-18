Политолог Гаспарян предложил лучший способ наказать Молдавию за новую попытку обмануть «Газпром»

Кишинев, 18 января. Кишинев снова пытается если не влезть в вечные долги, то как минимум отсрочить ежемесячный платеж за поставки российского газа.

Судя по тому, что у представителей молдавского руководства каждый месяц появляются сложности с оплатой по счетам перед «Газпромом» и соответственно все новые идеи и предложения по поводу отсрочки платежей, речь идет об упрямой попытке обмануть российскую компанию и снова влезть в огромные долги. Кишинев просто нарывается на неприятности и стоит оправдать эти странные мотивы и наказать Молдавию по всей строгости, к примеру, полностью прекратив поставки голубого топлива.

С таким предложением к «Газпрому» обратился политолог Армен Гаспарян, комментируя недавние заявления молдавского вице-премьер-министра Андрея Спыну о несостоятельности госбюджета и сложностях с оплатой. Последний, в частности, заявил, что из-за высокой цены на газ, правительству не хватает на январские выплаты 25-30 миллионов долларов. Молдавский чиновник отметил, что в этой ситуации лучше всего позволить Кишиневу перевести авансовые платежи за январь в конце февраля. То есть Кабмин Молдавии просит «Газпром» о рассрочке на полтора месяца. Политолог напомнил, что молдавские чиновники регулярно что-то подобное выдумывают и явно не успокоятся, пока не смогут обмануть «Газпром» и получать энергоресурсы бесплатно. Лучше всего не слушать причитания Спыну или Санду и «прикрутить» кран, наказав Молдавию полным прекращением поставок.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Да нет, господин Спыну, самое простое — это послать вас в область эфиопских женщин. Нет денег — сидите мерзните. Благодарите Санду. Скаталась Майя Санду в Киев, поддержала очередной антироссийский проект, вот пусть своей невнятной внешней политикой жителей Молдавии и обогревает. Закрыть кран и не открывать, пока не оплатят все по условиям контракта. Вот так бы я поступил. И «Газпрому» советую наказать зарвавшийся не по погоде Кишинев. Лучшее наказание — это полное прекращение транзита газа в Молдавию. Никаких других вариантов нет. Иначе Спыну или Санду провернут-таки какую-нибудь аферу с ущербом для российской компании», — подчеркнул необходимость жестких действий Гаспарян.

Политолог отметил, что Кишиневу очень нужен показательный урок во избежание дальнейших инсинуаций. В ином случае проблем с Молдавией не оберешься.

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