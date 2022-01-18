Goldman Sachs: Brent может подорожать до 100 долларов за «бочку» уже к лету

Москва, 18 января. Нефтяные котировки продолжают расти на фоне дефицита, сообщает Goldman Sachs Group. Эксперты прогнозируют, что стоимость марки Brent может подняться до 100 долларов за баррель уже в третьем квартале.

К лету запасы черного золота в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опустятся по минимального уровня с 2000 года. Североморская Brent на лондонской бирже ICE с расчетами на «завтра» превысила 88 долларов за «бочку» впервые с октября 2014 года.

По оценкам специалистов, нехватка предложения на мировом рынке в период с ноября 2021-го по январь 2022 года составила 0,5 млн баррелей в сутки. В Goldman Sachs считают, что такая динамика связана с повышением спроса на нефть, а также сокращением добычи сырья странами — членами ОПЕК+ и высокой ликвидностью в Китае.

Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть, тем временем, остался без изменений. На фоне умеренного восстановления глобальной экономики рост в 2022 году сохранится на уровне 4,2 млн баррелей в сутки.