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Goldman Sachs: Brent может подорожать до 100 долларов за «бочку» уже к лету

  /   Обновлено: 18 января 2022 19:06
Экономика
Goldman Sachs: Brent может подорожать до 100 долларов за «бочку» уже к лету
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 января. Нефтяные котировки продолжают расти на фоне дефицита, сообщает Goldman Sachs Group. Эксперты прогнозируют, что стоимость марки Brent может подняться до 100 долларов за баррель уже в третьем квартале.

К лету запасы черного золота в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опустятся по минимального уровня с 2000 года. Североморская Brent на лондонской бирже ICE с расчетами на «завтра» превысила 88 долларов за «бочку» впервые с октября 2014 года.

По оценкам специалистов, нехватка предложения на мировом рынке в период с ноября 2021-го по январь 2022 года составила 0,5 млн баррелей в сутки. В Goldman Sachs считают, что такая динамика связана с повышением спроса на нефть, а также сокращением добычи сырья странами — членами ОПЕК+ и высокой ликвидностью в Китае.

Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть, тем временем, остался без изменений. На фоне умеренного восстановления глобальной экономики рост в 2022 году сохранится на уровне 4,2 млн баррелей в сутки.

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