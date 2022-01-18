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Глава ProSports Management Ткаченко объяснил прекращение работы с игроком «Зенита» Мостовым

Спорт
Глава ProSports Management Ткаченко объяснил прекращение работы с игроком «Зенита» Мостовым
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 18 января. Руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко подтвердил информацию, что его агентство больше не представляет интересы хавбека петербургского «Зенита» Андрея Мостового.

По его словам, именно ProSports Management инициировало прекращение сотрудничества с футболистом. Ткаченко не стал вдаваться в подробности, но намекнул, что соответствующее решение не связано с футболом.

«Это мы инициировали непродление сотрудничества с Мостовым. Это не имеет отношения к футболу. Мне много лет, и я хочу получать от жизни и работы только положительные эмоции. Здесь было много положительного, сотрудничество принесло сторонам только прогресс. Расстались нормально, Андрей знает, что всегда может к нам обратиться за помощью. Поэтому Андрею спасибо за сотрудничество и только успехов», — передает слова Ткаченко «Чемпионат».

Ранее стало известно, что нападающий Артем Дзюба и иранский форвард Сердар Азмун останутся в петербургском клубе до окончания сезона-2021/22.

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Зенит андрей мостовой Герман Ткаченко
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