Глава ProSports Management Ткаченко объяснил прекращение работы с игроком «Зенита» Мостовым

Санкт-Петербург, 18 января. Руководитель компании ProSports Management Герман Ткаченко подтвердил информацию, что его агентство больше не представляет интересы хавбека петербургского «Зенита» Андрея Мостового.

По его словам, именно ProSports Management инициировало прекращение сотрудничества с футболистом. Ткаченко не стал вдаваться в подробности, но намекнул, что соответствующее решение не связано с футболом.

«Это мы инициировали непродление сотрудничества с Мостовым. Это не имеет отношения к футболу. Мне много лет, и я хочу получать от жизни и работы только положительные эмоции. Здесь было много положительного, сотрудничество принесло сторонам только прогресс. Расстались нормально, Андрей знает, что всегда может к нам обратиться за помощью. Поэтому Андрею спасибо за сотрудничество и только успехов», — передает слова Ткаченко «Чемпионат».

Ранее стало известно, что нападающий Артем Дзюба и иранский форвард Сердар Азмун останутся в петербургском клубе до окончания сезона-2021/22.