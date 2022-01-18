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Покупатели снижают активность на российском рынке жилья

Экономика
Покупатели снижают активность на российском рынке жилья
pixabay.com

Москва, 18 января. Покупательский спрос на жилье в России снижается после ажиотажа, наблюдавшегося в 2020-2021 годах, считают опрошенные РИА Новости аналитики и представители рынка недвижимости.

Ипотечный бум начался в России с запуска программы льготной ипотеки весной 2020 года. После повышения ставки с 6,5% до 7,5% и снижения максимальной суммы займа ажиотаж продолжился. Как отмечают эксперты, этому способствовали ожидания повышения ставок.

«Осенью мы наблюдали всплеск покупательской активности. Ходили слухи об очередном повышении ключевой ставки, и многие пытались "зафиксироваться" в текущих, наиболее выгодных условиях, успеть приобрести жилье по оптимальной цене», — рассказала коммерческий директор Tekta Group Елизавета Севастьянова.

Аналитики рейтингового агентства НКР считают, что в 2022 году ипотека вернется к показателям второй половины 2019 года. По их прогнозу, число одобренных кредитов снизится на 25%, а средний чек ипотеки достигнет 3,6 млн рублей.

Как полагает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, на фоне роста банковских ставок продавцы могут начать предлагать скидки. По словам специалиста, к весне-лету дисконт на квартиры в новостройках будет составлять 3-5%. Для вторичного рынка жилья актуальными будут цифры в 7-10%, указал эксперт.

Институт статистики Турции ранее сообщил об увеличении сделок по покупке жилья в стране россиянами на 75% за 2021 год. Граждане РФ приобрели в прошлом году почти 5,4 тысячи лотов.

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