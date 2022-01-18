Генсек НАТО Столтенберг предоставит письменный ответ на предложения РФ по безопасности

Брюссель, 18 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что в самое ближайшее время даст письменный ответ на выдвинутые российской стороной предложения по гарантиям безопаности.

По словам политика, Москва осведомлена об этом.

«Эти письменные предложения отразят нашу серьезную готовность вести переговоры по сути: контролю над вооружениями, большей прозрачности в военной активности, ракетам, многим другим вопросам», — сказал он.

Стоит отметить, сегодня, 18 января глава Государственного департамента США Энтони Блинкен по собственной инициативе провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Спикеры детально обсудили возможность продолжения консультаций касательно выстраивания архитектуры безопасности в европейском регионе.

Кроме того, российский дипломат сегодня провел очную встречу с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию на Украине.