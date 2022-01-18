Певец Влад Соколовский познакомился с родителями беременной возлюбленной

Москва, 18 января. Музыкант Влад Соколовский поделился впечатлениями от встречи с родителями избранницы Ангелины Сурковой. Артист впервые пообщался с будущими родственниками.

Соколовский уже два года счастлив с Сурковой, но лишь после новогодних праздников решился на встречу с родными возлюбленной. Поводом для знакомства могло стать предстоящее счастливое событие в паре, которая вот-вот станет родителями.

Соколовский рассказал поклонникам о встрече. Он признался, что был рад знакомству, ведь полностью уверен в союзе с избранницей.

«Семья просто замечательная. Я лично в восторге от поездки! Нас окутали теплом, мы много общались и ностальгировали, слушали рассказы из детства и теперь знаем, как вообще образовалась семья», — поделился артист.

Суркова также показала совместный кадр с матерью в Instagram и поделилась эмоциями.

«Невероятное чувство, безумно ценное и очень сильное! Даже представить не могла, насколько сильно по всем соскучилась!» — поделилась возлюбленная артиста.

Prt Scr instagram.com / @lee_surkova

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