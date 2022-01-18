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Подразделения ВСУ нанесли минометный удар по селу Спартак в ДНР

Армия
Подразделения ВСУ нанесли минометный удар по селу Спартак в ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 18 января. Военнослужащие ВСУ подвергли обстрелу из минометов село Спартак у линии соприкосновения в ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что за минувшие сутки ВСУ дважды наносили удары по территории ДНР. Подчеркивается, что 18 января обстрелу из миномета калибра 120 миллиметров подверглось село Спартак.

Ранее «Царьград» сообщал, что Киев перебрасывает танки и другую военную технику к линии фронта в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин также отмечал, что количество бойцов ВСУ у линии соприкосновения в два-три раза превышает численность сил ополчения.

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