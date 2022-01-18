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Компания Nestle переведет все свои фабрики в РФ на ветряные электростанции

  /   Обновлено: 18 января 2022 18:52
Экономика
Компания Nestle переведет все свои фабрики в РФ на ветряные электростанции
pixabay.com

Москва, 18 января. Все российские фабрики Nestle перейдут на электроэнергию из возобновляемых источников. Речь идет о ветровых электростанциях.

В России у швейцарской компании имеются фабрики в Калужской, Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также строится завод в Новосибирской области.

Согласно предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в РФ на ВИЭ снижение выбросов CO2 в атмосферу совокупно превысит 80 тысяч тонн в год. Nestle также отметила, что инвестирует в проекты по увеличению энергоэффективности на всех фабриках, чтобы снизить суммарное количество потребляемой энергии.

По всему миру корпорация намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров на полное использование электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году.

Российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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