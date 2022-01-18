Жители Белгорода приготовили 60 тысяч вареников и установили мировой рекорд

Россияне поставили очередной мировой рекорд. На этот раз нашим соотечественникам удалось сворить самое большое количество вареников в кратчайшие сроки.

Достижение установили на юбилейном пятом Фестивале вареников в Белгороде. Участники отварили 60 031 штуку за восемь часов.

Рецепты известного славянского блюда представили повара из 22 муниципалитетов. В качестве начинки использовались и непривычные ингредиенты. Например, тыква или квашеная капуста.

Один из кулинаров умудрился приготовить самый большой вареник на мероприятии. Евгений Ульянич сделал пятикилограммовый пельмень с картошкой, луком и салом. На создание великана ушло четыре часа, а варили его 30 минут.

Посетители могли не только наесться, но и посетить кулинарные мастер-классы, стать частью узорного хоровода и даже поучаствовать в конкурсе колядок.

Это не единственная особенность события. Мероприятие поставило мировой рекорд, став самым массовым фестивалем вареников. Его посетило 12 700 человек.