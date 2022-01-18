Астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым крупно повезет до 23 января

Москва, 18 января. Период до 23 января будет наиболее удачным для представителей четырех знаков зодиакального круга, сообщил астролог Павел Глоба.

Первым в его списке оказались Овны, которым на этой неделе можно смело рисковать. Рожденным под этим знаком будет во всем сопутствовать удача, чем и следует пользоваться.

По словам Глобы, Овнам нужно действовать быстро и четко, чтобы покорить любую вершину. При этом на какие-либо возникающие препятствия можно не обращать внимания, поскольку они будут с легкостью преодолены.

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Вторыми в списке астролога следуют Девы. В конце недели они ощутят небывалый прилив энергии и сил. Глоба посоветовал им разобраться с накопившимися делами, поскольку период до 23 января будет особенно благоприятным. При этом везение будет сопровождать Дев в особенности 22 и 23 января.

«У Козерогов наступает время перемен. Если рожденные под этим знаком люди смогут выйти из зоны комфорта — их жизнь изменится к лучшему», — цитирует слова Глобы издание «Слово и Дело».

Козерогам необходимо распланировать ближайшее будущее и не забыть довести все дела до конца. Суббота для них станет особенно счастливым днем.

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Что касается Близнецов, то они отгородятся от суеты и предпочтут воздержаться от поспешных решений. Представители этого знака преодолеют любые трудности, а все, что для этого нужно — настрой на победу, резюмировал специалист по звездам.

Астрологи ранее рассказали, представительницы какого знака зодиака обладают наименьшей сексуальной привлекательностью. Рожденные именно под этим знаком женщины — одни из самых холодных в интимном плане.