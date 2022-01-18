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Астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым крупно повезет до 23 января

Общество
Астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым крупно повезет до 23 января
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 18 января. Период до 23 января будет наиболее удачным для представителей четырех знаков зодиакального круга, сообщил астролог Павел Глоба.

Первым в его списке оказались Овны, которым на этой неделе можно смело рисковать. Рожденным под этим знаком будет во всем сопутствовать удача, чем и следует пользоваться.

По словам Глобы, Овнам нужно действовать быстро и четко, чтобы покорить любую вершину. При этом на какие-либо возникающие препятствия можно не обращать внимания, поскольку они будут с легкостью преодолены.

Астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым крупно повезет до 23 января
pixabay.com /

Вторыми в списке астролога следуют Девы. В конце недели они ощутят небывалый прилив энергии и сил. Глоба посоветовал им разобраться с накопившимися делами, поскольку период до 23 января будет особенно благоприятным. При этом везение будет сопровождать Дев в особенности 22 и 23 января.

«У Козерогов наступает время перемен. Если рожденные под этим знаком люди смогут выйти из зоны комфорта — их жизнь изменится к лучшему», — цитирует слова Глобы издание «Слово и Дело».

Козерогам необходимо распланировать ближайшее будущее и не забыть довести все дела до конца. Суббота для них станет особенно счастливым днем.

Астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым крупно повезет до 23 января
Невские Новости /

Что касается Близнецов, то они отгородятся от суеты и предпочтут воздержаться от поспешных решений. Представители этого знака преодолеют любые трудности, а все, что для этого нужно — настрой на победу, резюмировал специалист по звездам.

Астрологи ранее рассказали, представительницы какого знака зодиака обладают наименьшей сексуальной привлекательностью. Рожденные именно под этим знаком женщины — одни из самых холодных в интимном плане.

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