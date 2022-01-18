Найденная у Темзы древняя монета может переписать историю Лондона

Лондон, 18 января. Древняя монета, которую археологи обнаружили на территории Великобритании, оказалась одним из доримских артефактов, способных переписать историю Лондона.

Британская столица в период процветания Римской империи называлась Лондиниум. При этом считалось, что Лондон изначально был именно римским городом, так как на окружающей его территории ранее не находили никаких свидетельств существования доримских поселений.

Но недавно на южном берегу Темзы в Барн-Элмс ученые обнаружили предметы, которые могут указывать на находившийся здесь когда-то населенный пункт времен железного века. Кроме того, ранее были раскопаны руины жилища круглой формы, передает Planet Today.

В Египте тем временем нашли развалины резиденции начальника горной добычи эпохи Среднего царства. Здание было скрыто в обособленной долине, вдали от других построек.