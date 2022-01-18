Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 19:34
19:31
Весь мир
Рожин: Уильямс пытается сохранить период неопределенности в Ливии ради нефтяных контрактов
19:29
Происшествия
Микроавтобус сгорел на перекрестке Кубинской и Кузнецовской улиц
19:26
Происшествия
Самолет рейса Дубай — Сан-Франциско совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково
19:25
Общество
Московский ЗАГС предупредил о мошенниках, которые продают «красивые» даты свадеб
19:24
Происшествия
Суд арестовал уроженца Северного Кавказа после конфликта в московском автобусе
19:23
Общество
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом в Москве
19:18
Весь мир
Поезда пустят в объезд Лос-Анджелеса из-за многочисленных грабежей
19:16
Общество
Почти 600 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса в Петербурге
19:12
Экономика
Минцифры России предлагает выдавать льготные кредиты разработчикам ПО
19:10
Экономика
Политолог Гаспарян предложил лучший способ наказать Молдавию за новую попытку обмануть «Газпром»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Реал» и «Челси» не смогут взять во Францию непривитых игроков на матчи ЛЧ

Спорт
«Реал» и «Челси» не смогут взять во Францию непривитых игроков на матчи ЛЧ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Париж, 18 января. Мадридский «Реал» и лондонский «Челси», скорее всего, не смогут взять во Францию невакцинированных футболистов на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как отмечает газета The Times, во Франции обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории республики, иметь прививку от COVID-19.

Отмечается, что не все футболисты действующего победителя престижного клубного турнира «Челси» привиты. При этом немецкий наставник «аристократов» Томас Тухель заявлял, что прививка — это выбор каждого игрока.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) еще не определились со своими действиями в отношении правил вакцинации в отдельных странах, но, как утверждает издание, организация не будет идти против местного законодательства.

Ранее первую ракетку мира Новака Джоковича депортировали из Австралии. Действующий победитель Australian Open 5 января прилетел в Мельбурн, но пограничные службы поместили серба в карантинный отель, поскольку усомнились в его медотводе от вакцинации. Ходатайство адвокатов теннисиста на повторное аннулирование визы было отклонено.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Реал» и «Челси» не смогут взять во Францию непривитых игроков на матчи ЛЧ
челси реал вакцинация
Комментировать