«Реал» и «Челси» не смогут взять во Францию непривитых игроков на матчи ЛЧ

Париж, 18 января. Мадридский «Реал» и лондонский «Челси», скорее всего, не смогут взять во Францию невакцинированных футболистов на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как отмечает газета The Times, во Франции обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории республики, иметь прививку от COVID-19.

Отмечается, что не все футболисты действующего победителя престижного клубного турнира «Челси» привиты. При этом немецкий наставник «аристократов» Томас Тухель заявлял, что прививка — это выбор каждого игрока.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) еще не определились со своими действиями в отношении правил вакцинации в отдельных странах, но, как утверждает издание, организация не будет идти против местного законодательства.

Ранее первую ракетку мира Новака Джоковича депортировали из Австралии. Действующий победитель Australian Open 5 января прилетел в Мельбурн, но пограничные службы поместили серба в карантинный отель, поскольку усомнились в его медотводе от вакцинации. Ходатайство адвокатов теннисиста на повторное аннулирование визы было отклонено.