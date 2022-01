Поезда пустят в объезд Лос-Анджелеса из-за многочисленных грабежей

Вашингтон, 18 января. Крупнейшая в США железнодорожная компания Union Pacific рассматривает варианты изменения маршрутов движения своих поездов из-за массовых случаев разграбления составов. Об этом сообщает агентство деловой информации Bloomberg.

Согласно сообщению, железнодорожники намерены максимально сократить количество поездов, проходящих в округе Лос-Анджелес, поскольку участившиеся случаи разграбления перевозимых грузов наносят компании и ее клиентам значительный ущерб.

Top Union Pacific official blasts far-left policies over 'spiraling crisis' of rail theft, threatens to leave Los Angeles https://t.co/oUPjiIKp8D — John Burke (@ImRetiredAtLast) January 18, 2022

В то же время аналитики агентства указывают на определенные трудности, с которыми может столкнуться Union Pacific в случае принятия решения об отказе от движения в Лос-Анджелесе. Главное препятствием состоит в том, что порт Лос-Анджелеса является крупнейшим портом страны, который обрабатывает основные объемы импортных товаров, прибывающих в США.

На минувшей неделе в американских соцсетях появились видеоролики, на которых запечатлены масштабы воровства, царящего на железных дорогах в Лос-Анджелесе.

In #LA, thousands of empty & damaged packages are being scattered along the tracks of railways. The packages are left by thieves who are now looting cargo containers. Take a look:pic.twitter.com/aiHSa1oWxA — Steve Hanke (@steve_hanke) January 15, 2022

Вдоль дороги валяются тысячи пустых коробок и пластиковых пакетов, которые были упаковкой похищенных товаров.

Today on FOX! Union Pacific Railway cannot control the looting off their box cars. Been going on for a year. Demoralized employees have to clean the tracks! BLM— Bum Looters Matter! Why are they afraid of these people? pic.twitter.com/c8c8XxHROw — Bob Garzarek (@BobGarzarek) January 18, 2022

Video footage captured thousands of empty and damages packages lined around the tracks of a Los Angeles railway in the midst of cargo looting crimes pic.twitter.com/0gCQKHpym9 — Space-reporter-news (@Spacereportern1) January 14, 2022

Масштабы воровства вынудили поставщиков и перевозчиков искать альтернативные маршруты доставки.

«Такие клиенты, как UPS и FedEx, которые пользуются нашими основными железнодорожными услугами, теперь стремятся перевести железнодорожный бизнес в другие районы в надежде избежать организованных краж, которые повлияли на их собственный бизнес и клиентов», — заявил директор Union Pacific по связям с общественностью Адриан Герреро.

По словам представителей компании, увеличение мер безопасности, включая внедрение систем отслеживания проникновения, увеличение количества сотрудников службы безопасности и применение беспилотников, не может сдержать преступников. Железнодорожники призывают власти Калифорнии помочь в наведении порядка.

Федеральное агентство новостей

В то же время полиция вряд ли может как-то повлиять на ситуацию, учитывая, что законы Калифорнии, которые с недавнего времени не предусматривают уголовной ответственности за кражи, если сумма ущерба не превышает 950 долларов. В этих условиях многие города штата столкнулись с массовыми кражами, в ходе которых организованные группы буквально выносят из торговых точек весь товар.

В связи со сложившейся ситуацией, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который поддержал законопроект, легализовавший подобного рода преступления, обратился за помощью к правительству, запросив 300 миллионов долларов на борьбу с преступностью.