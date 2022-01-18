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Поезда пустят в объезд Лос-Анджелеса из-за многочисленных грабежей

Весь мир
Поезда пустят в объезд Лос-Анджелеса из-за многочисленных грабежей
Global Look Press  /  unknown / Danita Delimont

Вашингтон, 18 января. Крупнейшая в США железнодорожная компания Union Pacific рассматривает варианты изменения маршрутов движения своих поездов из-за массовых случаев разграбления составов. Об этом сообщает агентство деловой информации Bloomberg.

Согласно сообщению, железнодорожники намерены максимально сократить количество поездов, проходящих в округе Лос-Анджелес, поскольку участившиеся случаи разграбления перевозимых грузов наносят компании и ее клиентам значительный ущерб.

В то же время аналитики агентства указывают на определенные трудности, с которыми может столкнуться Union Pacific в случае принятия решения об отказе от движения в Лос-Анджелесе. Главное препятствием состоит в том, что порт Лос-Анджелеса является крупнейшим портом страны, который обрабатывает основные объемы импортных товаров, прибывающих в США.

На минувшей неделе в американских соцсетях появились видеоролики, на которых запечатлены масштабы воровства, царящего на железных дорогах в Лос-Анджелесе.

Вдоль дороги валяются тысячи пустых коробок и пластиковых пакетов, которые были упаковкой похищенных товаров.

Масштабы воровства вынудили поставщиков и перевозчиков искать альтернативные маршруты доставки.

«Такие клиенты, как UPS и FedEx, которые пользуются нашими основными железнодорожными услугами, теперь стремятся перевести железнодорожный бизнес в другие районы в надежде избежать организованных краж, которые повлияли на их собственный бизнес и клиентов», — заявил директор Union Pacific по связям с общественностью Адриан Герреро.

По словам представителей компании, увеличение мер безопасности, включая внедрение систем отслеживания проникновения, увеличение количества сотрудников службы безопасности и применение беспилотников, не может сдержать преступников. Железнодорожники призывают власти Калифорнии помочь в наведении порядка.

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Федеральное агентство новостей

В то же время полиция вряд ли может как-то повлиять на ситуацию, учитывая, что законы Калифорнии, которые с недавнего времени не предусматривают уголовной ответственности за кражи, если сумма ущерба не превышает 950 долларов. В этих условиях многие города штата столкнулись с массовыми кражами, в ходе которых организованные группы буквально выносят из торговых точек весь товар.

В связи со сложившейся ситуацией, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который поддержал законопроект, легализовавший подобного рода преступления, обратился за помощью к правительству, запросив 300 миллионов долларов на борьбу с преступностью.

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