Алла Пугачева восхитила поклонников архивным фото с Игорем Николаевым

Москва, 18 января. Певица Алла Пугачева поздравила композитора Игоря Николаева с 62-летием. Примадонна опубликовала на своей странице в соцсети Instagram архивное фото с творческого вечера музыканта и написала теплые пожелания.

Пугачева редко публикует новые фотографии в своем аккаунте, поэтому новый пост певицы был тепло встречен ее поклонниками. Пользователи Сети присоединились к поздравлению Примадонны и высказали много добрых слов в адрес старого товарища и друга исполнительницы.

«С днем рождения, дорогой Игорек. Здоровья и радостных мыслей о жизни и творчестве», – написала Пугачева.

Prt Scr instagram.com / @alla_orfey

Николаев в ответ заявил, что будет притягивать радостные мысли и передал привет большой семье. Многие звезды шоу-бизнеса также поздравили с днем рождения известного композитора. Супруга Николаева Юлия Проскурякова в своем поздравлении назвала музыканта «чудесным» и «любящим».

Ранее психолог Любовь Розенберг рассказала, что эмоциональная зрелость супругов юмориста Максима Галкина и Пугачевой влияет на длительность их брака. По ее словам, шоумен смог увидеть и разбудить в Примадонне маленькую девочку, уставшую от поисков.