В Афинах началось январское полнолуние

Первое полнолуние года продлится три дня. В это время спутник Земли светит особенно ярко, создавая завораживающую картину.

В народе это явление прозвали «волчьей луной». Дело в том, что в это время хищники наиболее активны, ведь в январские холода добывать пропитание наиболее сложно. Нередко во время первого полнолуния по ночам можно слышать вой этих диких животных.

Индейцы верят, что в эти дни открывается портал с потусторонним миром, поэтому поступки, совершенные в период 17-19 января могут кардинально влиять на будущее человека.

Считается, что в этот период стоит обращать пристальное внимание на свои эмоции и на происходящее рядом с вами, а Луна дает возможность сделать серьезный, кардинальный прорыв в жизни.