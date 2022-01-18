В подразделениях ЗВО продолжается прививочная кампания против COVID-19

Санкт-Петербург, 18 января. Войска Западного военного округа (ЗВО) подготовлены к прогнозируемому ухудшению эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев заявил, что в подразделениях продолжается прививочная кампания. Вакцинацию проводят на базе филиалов окружного клинического госпиталя и медицинских подразделений округа.

«За все время борьбы нами получено около 170 тысяч доз вакцины. Это позволило привить 100% личного состава. Более 90% ревакцинированы обоими компонентами», — рассказал Журавлев.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ достиг показателя в 63,9%. При этом ряд российских регионов достиг уровня коллективного иммунитета в 80%.