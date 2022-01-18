Захарова считает, что Украина «наняла» NYT для продвижения своих «информационных бомб»

Москва, 18 января. Украина «наняла» газету The New York Times (NYT) для продвижения своих «информационных бомб». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, посольства на территории Украины работают в штатном режиме, несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны украинских радикалов и местных силовых структур.

Захарова подчеркнула, что NYT не обращалась в МИД РФ для подтверждения информации об эвакуации дипломатов из Киева перед тем, как писать свою статью. Это было сделано намеренно — с целью в очередной раз «хайпануть» на теме «агрессивных выпадов со стороны Москвы», уточнила дипломат.

«Если бы американская газета обратилась к нам за комментарием, она бы об этом узнала. Но тогда, видимо, пропало бы желание публиковать весь материал», — отметила представитель министерства.

Ранее сообщалось, что Россия собирается эвакуировать около 30 дипломатов. Об этом написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).