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Захарова считает, что Украина «наняла» NYT для продвижения своих «информационных бомб»

Политика
Захарова считает, что Украина «наняла» NYT для продвижения своих «информационных бомб»
russia-asean20.ru

Москва, 18 января. Украина «наняла» газету The New York Times (NYT) для продвижения своих «информационных бомб». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, посольства на территории Украины работают в штатном режиме, несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны украинских радикалов и местных силовых структур.

Захарова подчеркнула, что NYT не обращалась в МИД РФ для подтверждения информации об эвакуации дипломатов из Киева перед тем, как писать свою статью. Это было сделано намеренно — с целью в очередной раз «хайпануть» на теме «агрессивных выпадов со стороны Москвы», уточнила дипломат.

«Если бы американская газета обратилась к нам за комментарием, она бы об этом узнала. Но тогда, видимо, пропало бы желание публиковать весь материал», — отметила представитель министерства.

Ранее сообщалось, что Россия собирается эвакуировать около 30 дипломатов. Об этом написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

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