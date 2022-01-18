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Террористы ИГ взяли на себя ответственность за нападение на бригаду ЛНА «Тарик бен Зияд»

Весь мир
Террористы ИГ взяли на себя ответственность за нападение на бригаду ЛНА «Тарик бен Зияд»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Владимир Малянов

Триполи, 18 января. Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за нападение на бригаду «Тарик бен Зияд» Ливийской национальной армии. Об этом боевики сообщили через собственное информационное агентство «Amaq».

Накануне члены радикального вооруженного формирования применили взрывное устройство в южном районе Умм аль-Араниб. В результате нападения погиб боец батальона ЛНА.

Ранее Миссия ООН по поддержке в Ливии приветствовала формирование объединенных сил, в состав которых вошла бригада «Тарик бен Зияд» и 166-й батальон из Мисураты.

МООНПЛ высоко оценила усилия, предпринятые в координации с Совместным военным комитетом «5+5», назвав решение важным шагом на пути к объединению оборонного ведомства и государства. Новое подразделение обезопасит системы Великой рукотворной реки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия
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