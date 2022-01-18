Вдова Александра Градского переписала на себя роскошную квартиру и дом композитора

Москва, 18 января. Жена покойного композитора Александра Градского Марина Коташенко оказалась владелицей недвижимости артиста еще до его смерти. Это может осложнить раздел наследства наставника шоу «Гoлoc».

Марина Коташенко оказалась в центре разбирательств из-за нераскрытого дела об ограблении. По словам вдовы композитора, злоумышленники забрали многомиллионное наследство артиста прямо из его дома. Примерно половину этих денег должны были разделить между собой дети Градского, однако накопления пропали. На этом фоне сайт «МК» сообщил, что Коташенко переписала на себя не менее ценные активы супруга.

Так, композитор мог сделать жену собственницей роскошного особняка в Новоглаголево. Кроме того, Коташенко может принадлежать квартира в Козицком переулке в Москве — музыкант приобрел в многоквартирном доме целый этаж. При этом вдова Градского живет в коттедже, расположенном в деревне Мишуткино. Именно там она хранила наследство мужа в размере 100 млн рублей.

Если композитор отдал право собственности недвижимости супруге, это может отразиться на борьбе за наследство. Недвижимость композитора не войдет в список наследства Градского.

Художник Никас Сафронов также прокомментировал ограбление Коташенко. Друг композитора уверен, что грабители совершили преступление по наводке.