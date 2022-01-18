Генерал Картаполов назвал главную ошибку НАТО, размывшую боевой потенциал альянса

Брюссель, 18 января. Североатлантический альянс без США нельзя назвать даже более или менее достойным противником из-за одной структурной ошибки при формировании военного блока.

Из-за странного подхода при распределении задач и обязанностей большая часть НАТО, имеются в виду все европейские страны, размыла свой боевой потенциал. Поэтому Россия, по факту, и не рассматривает Североатлантический альянс в отрыве от США как потенциального противника.

На главную ошибку НАТО, изначально убившую боевой потенциал всего военного блока, в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым указал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, подчеркнув, что реальным боевым потенциалом в альянсе обладают только США и в какой-то мере Турция. Европейские участники НАТО в отрыве от «главного игрока» практически ни на что не способны.

Федеральное агентство новостей /

«Если брать НАТО, то там самые серьезные организации — это США и Турция. Все европейские страны в той или иной степени свой потенциал размыли. В чем особенность и главная ошибка НАТО, которая, по сути, и убила этот потенциал. Они распределили между странами зоны ответственности в общей военной структуре организации. То есть условная Чехия отвечает за связь, условная Польша — за медицину, условная Франция — за авиацию, условная Германия — за бронетанковые войска и так далее. При такой системе распределения из собственные вооруженные силы постепенно пришли в упадок. И в данный момент степень технической готовности, мягко говоря, крайне невысока, в том же хваленом Бундесвере», — иронично отметил генерал.

Депутат добавил, что большинство стран ЕС не могут похвастать ни технической составляющей, ни налаженными системами защиты или обеспечения, ни даже численностью ВС. К примеру, что может сделать пара батальонов, из которых и состоит бельгийская армия? Американцев, напротив, вполне можно назвать серьезным противником по многим параметрам, но, возможно, в самом важном они заметно проседают. Речь идет о морально-волевых качествах американских солдат, которые оставляют желать лучшего.

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