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Генерал Картаполов назвал главную ошибку НАТО, размывшую боевой потенциал альянса

Армия
Генерал Картаполов назвал главную ошибку НАТО, размывшую боевой потенциал альянса
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 18 января. Североатлантический альянс без США нельзя назвать даже более или менее достойным противником из-за одной структурной ошибки при формировании военного блока.

Из-за странного подхода при распределении задач и обязанностей большая часть НАТО, имеются в виду все европейские страны, размыла свой боевой потенциал. Поэтому Россия, по факту, и не рассматривает Североатлантический альянс в отрыве от США как потенциального противника.

На главную ошибку НАТО, изначально убившую боевой потенциал всего военного блока, в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым указал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, подчеркнув, что реальным боевым потенциалом в альянсе обладают только США и в какой-то мере Турция. Европейские участники НАТО в отрыве от «главного игрока» практически ни на что не способны.

Генерал Картаполов назвал главную ошибку НАТО, размывшую боевой потенциал альянса
Федеральное агентство новостей /

«Если брать НАТО, то там самые серьезные организации — это США и Турция. Все европейские страны в той или иной степени свой потенциал размыли. В чем особенность и главная ошибка НАТО, которая, по сути, и убила этот потенциал. Они распределили между странами зоны ответственности в общей военной структуре организации. То есть условная Чехия отвечает за связь, условная Польша — за медицину, условная Франция — за авиацию, условная Германия — за бронетанковые войска и так далее. При такой системе распределения из собственные вооруженные силы постепенно пришли в упадок. И в данный момент степень технической готовности, мягко говоря, крайне невысока, в том же хваленом Бундесвере», — иронично отметил генерал.

Депутат добавил, что большинство стран ЕС не могут похвастать ни технической составляющей, ни налаженными системами защиты или обеспечения, ни даже численностью ВС. К примеру, что может сделать пара батальонов, из которых и состоит бельгийская армия? Американцев, напротив, вполне можно назвать серьезным противником по многим параметрам, но, возможно, в самом важном они заметно проседают. Речь идет о морально-волевых качествах американских солдат, которые оставляют желать лучшего.

Ранее профессор МГИМО Андрей Безруков объяснил, какой дипломатический подход Москвы заставил директора ЦРУ Бернса спешно вылететь в Киев.

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Все новости / Армия / Генерал Картаполов назвал главную ошибку НАТО, размывшую боевой потенциал альянса
россия сша нато европа вооруженные силы
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