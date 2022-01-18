Минфин и ЦБ обсуждают создание ассоциации для защиты россиян от финансовых пирамид

Москва, 18 января. Ассоциация по защите прав частных инвесторов может появиться в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минфин и Центробанк РФ.

По данным агентства, ассоциация будет заниматься предупреждением недобросовестных практик на финансовом рынке, содействием в привлечении к ответственности псевдоинвестиционных компаний и помогать в улучшении межбанковского взаимодействия. В перспективе организация сможет предоставлять правовую помощь пострадавшим инвесторам и блокировать похищенное имущество. Кроме того, ассоциация планирует взаимодействовать с иностранными организациями для розыска и экстрадиции похищенных активов россиян.

Ожидается, что в состав ассоциации войдут представители Минфина, Центробанка, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, Ассоциации развития финансовой грамотности и Службы финансового уполномоченного.

Финансовый аналитик Артем Тузов ранее рассказал о наиболее благоприятных периодах для покупки акций. Он также назвал лучшее время для выхода на рынок начинающих инвесторов.