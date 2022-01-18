Пропавшая во время метели 10-летняя сахалинка провела ночь в собачьей будке

Южно-Сахалинск, 18 января. Сильнейший циклон прошел на Сахалине с 12 по 14 января. Во время непогоды потерялась 10-летняя девочка. Спустя сутки ребенка нашли в собачьей будке.

Мощный циклон парализовал Сахалинскую область по всем направлениям. В регионе отменили авиарейсы, перекрыли федеральные трассы. Людей отпускали с работы, а школьники учились дома. Во время сильнейшей метели на Сахалине пропала 10-летняя девочка.

«Около 13 часов Вика должна была вернуться домой после школы. Как уже потом выяснится, она не сразу пошла домой, а решила погулять немного», — рассказала представитель УМВД России по Сахалинской области Татьяна Шатурская.

Мать звонила девочке на телефон, однако устройство село. Тогда она бросилась в полицию. Информацию о пропаже передали с Следственный комитет, который обратился за помощью к волонтерам. Добровольцы, поисковики и полиция искали девочку всю ночь, несмотря на метель и сбивающий с ног ветер, пишет kp.ru.

В результате, к 07:30 утра 14 января в ходе опроса местных жителей выяснилось, что люди видели девочку, которая играла рядом с собачьей будкой. Опрошенные показали то самое место. Девочка сидела в будке в обнимку с собакой. В таком состоянии она провела всю ночь. Ребенка отвезли в больницу, где врачи установили, что с ней все хорошо. А собаке, которая грела девочку в непогоду, местные жители несут вкусности и обустраивают будку.

Это не первый случай чудесного спасения на Сахалине. Инспекторы ДПС помогли замерзающей женщине с маленьким ребенком, у которых сломался автомобиль. Сотрудники дали им согреться и довезли неисправную машину в автосервис.