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Два кандидата претендуют на пост временного президента Гаити

Весь мир
Два кандидата претендуют на пост временного президента Гаити
twitter.com  /  Пресс-служба премьер-министра Гаити

Порт-о-Пренс, 18 января. Экономист Фриц Альфонс Жан и бывший сенатор Эдгар Леблон Филь представили свои документы Национальному переходному совету Гаити с целью баллотироваться в президенты временного правительства. Об этом сообщает Комиссия по урегулированию кризиса в государстве.

Политические организации Гаити должны были выдвинуть кандидатуру на пост президента и премьер-министра переходного правительства до 17 января в рамках реализации так называемого соглашения Монтаны по заполнению вакуума в стране.

Комиссия по урегулированию кризиса в Гаити на основе соглашения Монтаны настаивает на создании нового правительства во главе с президентом и премьер-министром к февралю следующего года. Для этого планируется сформировать переходный совет, который объединит представителей гражданского общества и политических деятелей. Основными целями новой структуры являются урегулирование кризиса в Гаити, наделение полномочиями государственных учреждений и проведение выборов.

Экономиста Жана назначили главой правительства при временном президенте Жоселерме Привере (2016–2017 года), однако его кандидатура не была одобрена парламентом. Политик, окруженный своими сторонниками, заявил журналистам, что полностью готов к предстоящей гонке.

Жана также избрали в качестве потенциального лидера страны на саммите в Луизиане при участии представителей гаитянской диаспоры.

Эдгар Леблон Филь, являющийся ключевой фигурой в Организации борющегося народа (OPL), был кандидатом в президенты в 2016 году.

Эти две политические фигуры оказались в центре внимания в Гаити в тот же день, когда нынешний премьер-министр Ариэль Анри подчеркнул свое стремление к диалогу с разными группами, стремящимися к переменам в стране.

 

Два кандидата претендуют на пост временного президента Гаити
Федеральное агентство новостей

Государство находится в глубоком политическом кризисе после покушения на жизнь президента Жовенеля Моиза 7 июля 2021 года. Вместо избранного главы государства или работающего парламента в Гаити действуют временный премьер-министр и десять сенаторов, окончание срока полномочий которых остается предметом дебатов.

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