Два кандидата претендуют на пост временного президента Гаити

Порт-о-Пренс, 18 января. Экономист Фриц Альфонс Жан и бывший сенатор Эдгар Леблон Филь представили свои документы Национальному переходному совету Гаити с целью баллотироваться в президенты временного правительства. Об этом сообщает Комиссия по урегулированию кризиса в государстве.

Политические организации Гаити должны были выдвинуть кандидатуру на пост президента и премьер-министра переходного правительства до 17 января в рамках реализации так называемого соглашения Монтаны по заполнению вакуума в стране.

Комиссия по урегулированию кризиса в Гаити на основе соглашения Монтаны настаивает на создании нового правительства во главе с президентом и премьер-министром к февралю следующего года. Для этого планируется сформировать переходный совет, который объединит представителей гражданского общества и политических деятелей. Основными целями новой структуры являются урегулирование кризиса в Гаити, наделение полномочиями государственных учреждений и проведение выборов.

Экономиста Жана назначили главой правительства при временном президенте Жоселерме Привере (2016–2017 года), однако его кандидатура не была одобрена парламентом. Политик, окруженный своими сторонниками, заявил журналистам, что полностью готов к предстоящей гонке.

Day 3 recap of the Haiti Unity Summit: The Accord Unitarie de la Louisiane decided to have a President & Prime Minister, nominating Fritz A Jean as the next Interim President of Haiti and a female candidate for interim PM, Mariam Fetiore. https://t.co/IxVzcqIuw6