Дефицит микрочипов вносит коррективы в график АвтоВАЗа

Тольятти, 18 января. Компания «АвтоВАЗ» планирует каждую неделю использовать режим простоя, сообщается в группе «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Тольяттинский автозавод собирается ограниченно запускать сборочные линии на двух производствах. Соответствующие изменения коснутся линии c моделью Granta, а также конвейера Niva. Основная причина нововведений — нехватка полупроводниковых компонентов.

Предполагается, например, что внедорожник Niva будут собирать в четыре смены, а не в пять традиционных. А сборка седана Granta будет осуществляться в семь смен, хотя ранее их было десять.

Эксперты пишут, что данный график просуществует с января по март 2022 года. При этом сотрудники получат за простои денежные пособия, размер которых достигнет 2/3 от средней заработной платы. За текущий месяц линию Kalina (где собирают Granta) замораживали уже два раза. Останавливалась одна смена, а затем была пауза сразу в пару дней.

Однако, даже несмотря на дефицит микрочипов, необходимых для создания транспортных средств, прошлый год стал для АвтоВАЗа достаточно успешным. Автомобилестроительная компания завершила 2021 год с приростом продаж в 2% и продала 350 714 экземпляров марки Lada. Примечательно, что машины бренда оказались популярными и на Украине.