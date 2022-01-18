Москва, 18 января. Непрекращающиеся заявления дипломатов Украины, которые требуют от Германии предоставления стране безвозмездной военной помощи, крайне надоели простым немцам, рассказал публицист и германист Тимофей Борисов.

По словам эксперта, подобные заявления не идут на пользу отношениям двух государств. Такой ответ Борисов дал на высказывание украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который пригрозил немецким властям «серьезными последствиями» для двусторонних отношений в том случае, если они откажутся предоставить Киеву вооружение.

Публицист отметил, регулярные требования и угрозы, исходящие не только от Мельника, но и от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, переполнили чашу терпения как Правительства Германии, так и простых немцев. Он уточнил, что украинский министр не мог не знать, что в коалиционном трехпартийном соглашении нового немецкого руководства вопрос поставки летального оружия в неспокойные регионы рассматривался отдельно. Так германист раскрыл неприятную для Киева правду об отношении Берлина к мольбам о помощи.

«Для любой ситуации и для любой страны есть предел терпению», — подчеркнул Борисов корреспонденту ИА REGNUM.

wikipedia.org / Cezary Piwowarski

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что немецкая сторона повлияет на Украину для выполнения государством Минских соглашений. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.